Bài phát biểu về iPhone của Steve Jobs đã thay đổi mọi thứ như thế nào?

Khi Steve Jobs lên sân khấu tại Macworld ở San Francisco vào ngày 9/1/2007 để giới thiệu iPhone đầu tiên, không ai có thể tưởng tượng ngành công nghiệp smartphone và thế giới nói chung đã thay đổi từ thiết bị này.

Ở thời điểm đó, thị trường smartphone đã khác rất nhiều so với ngày nay. Trong quý 4/2006, chỉ có 18 triệu smartphone được xuất xưởng, nhưng trong quý 3/2021, hơn 300 triệu smartphone đã được xuất xưởng.

Trong những ngày đầu của thị trường smartphone, Nokia là công ty đứng đầu, sau đó đến phiên BlackBerry, Motorola, Palm và Sony Ericsson nằm trong Top 5. Một điều chung mà các công ty lớn hướng đến khi thiết kế điện thoại chính là kết hợp với bàn phím vật lý. Ở thời điểm đó, Jobs và Apple đã nhìn thấy cơ hội cho sự thay đổi mang tính cách mạng.

iPhone ảnh hưởng sao đến ngành công nghiệp smartphone

Điều mọi người chú ý nhất đến iPhone chính là giao diện màn hình cảm ứng. Toàn bộ mặt trước của iPhone là một màn hình lớn, hoàn toàn không có bàn phím vật lý. Thay vào đó, giao diện được điều chỉnh theo ý người dùng, ẩn hoặc hiển thị bàn phím khi cần thiết. Bất chấp những tính năng mang tính cách mạng của nó, nhiều người không tin rằng iPhone sẽ đạt được sức hút.

Trong một cuộc phỏng vấn với USA Today, CEO Microsoft Steve Ballmer cho biết: “Không có cơ hội để iPhone chiếm được thị phần đáng kể nào. Không có cơ hội. Đó là một mặt hàng được trợ giá 500 USD. Họ có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng hãy nhìn vào 1,3 tỷ điện thoại được bán ra, tôi muốn có phần mềm của chúng tôi ở 60% hoặc 70% hoặc 80% trong số đó, hơn là có 2% hoặc 3% - những gì Apple có thể lấy”.

Nhưng mọi thứ không như vậy, sau khi iPhone xuất hiện, thị phần smartphone của Nokia và BlackBerry liên tục giảm mạnh. Sau đó, cả hai đều thực hiện những thay đổi lớn đối với mô hình kinh doanh của mình nhằm mục đích tồn tại.

Hầu hết smartphone hiện nay đều bắt chước các tính năng mà iPhone đi tiên phong. Android mà Google ra mắt vào tháng 9/2008 đã vay mượn rất nhiều từ iOS. Thiết bị GPS cầm tay cùng máy ảnh giá rẻ đến tầm trung, cũng như máy nghe nhạc MP3 đã dần mất chỗ đứng vì iPhone đều đảm nhận những vai trò đó trong một thiết bị duy nhất.

iPhone ảnh hưởng đến Apple ra sao?

Nhưng cũng không thể bỏ qua là tác động của iPhone đối với chính Apple. Apple bắt đầu là một nhà sản xuất máy tính và gần như đã chết trước khi Steve Jobs quay trở lại công ty khi Apple đang đứng trên bờ vực phá sản. Ông đã giúp xoay chuyển công ty với iMac ban đầu, tiếp theo là G3 Mac, G4 và iPod.

Bất chấp thành công của công ty với những sản phẩm đó, iPhone mới giúp đưa Apple lên một tầm cao mới. Từ một công ty sản xuất máy Mac OS kém xa Windows, Apple đã trở thành công ty dẫn đầu ngành công nghiệp smartphone.

Ngay cả sau sự trỗi dậy của Android, Apple vẫn tiếp tục là một thế lực thống trị. Thành công của iPhone cũng giúp Apple trở thành công ty Mỹ đầu tiên được định giá 1.000 tỉ USD.

Tác động của iPhone với di sản Steve Jobs để lại

Một tác động lớn khác của iPhone là đối với bản thân Steve Jobs và di sản mà ông để lại. Jobs qua đời 4 năm sau khi giới thiệu iPhone tại MacWorld, để lại di sản lớn hơn nhiều so với kết quả mà nó mang lại.

Jobs và Steve Wozniak là đồng sáng lập ra Apple, tuy nhiên do bản tính lanh lợi của mình, Jobs đã bị sa thải. Sau đó, ông thành lập NeXT Inc nhằm lặp lại thành công ban đầu của mình với Apple. Cuối cùng, mặc dù NeXT thất bại nhưng nó đã tạo ra một hệ điều hành đóng vai trò quan trọng cho nền tảng macOS hiện tại sau khi Apple mua NeXT để đưa Jobs trở lại. Trong thời gian rời Apple, Jobs cũng mua Pixar, và công ty này tiếp tục sản xuất một số bộ phim hoạt hình thành công nhất trong lịch sử.

Thành lập Apple, mua Pixar, sau đó xoay chuyển Apple và giúp cứu công ty khỏi bị phá sản và lãng quên sẽ là những thành tựu đủ để khẳng định Jobs là một trong những doanh nhân và CEO thành công nhất thế kỷ 20. Tuy nhiên, thành công của iPhone đã giúp đưa di sản của Jobs trở thành huyền thoại, biến ông trở thành biểu tượng mà vô số doanh nhân ở Thung lũng Silicon khao khát. Không ai có thể biết được iPhone sẽ thay đổi thế giới như thế nào khi nó được giới thiệu lần đầu tiên nhưng bằng một minh chứng thực sự cho thấy, iPhone đã làm mọi thứ thay đổi ra sao. Thật khó để tưởng tượng một thế giới không có iPhone sẽ như thế nào.

