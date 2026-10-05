Apple thừa nhận sốc: iPhone dính lỗ hổng nguy hiểm, dễ bị tin tặc chiếm quyền điều khiển, thu thập thông tin riêng tư

Apple cũng vừa phát hành bản cập nhật iOS 27 mới, với các bản sửa lỗi cho các mẫu iPhone 18 Pro mới ra mắt tháng trước.

Bản cập nhật iOS 26.7.1 dành cho các mẫu iPhone 11 trở lên vẫn đang sử dụng phiên bản phần mềm cũ của Apple. Bản vá tập trung xử lý một lỗ hổng trong CoreGraphics, thành phần phần mềm chịu trách nhiệm hiển thị hình ảnh và đồ họa trên iPhone, iPad.

Theo Apple, lỗ hổng này có thể đã bị khai thác trong một cuộc tấn công cực kỳ tinh vi nhằm vào một số cá nhân cụ thể sử dụng các phiên bản iOS cũ hơn iOS 27.

Apple không công bố chi tiết về cuộc tấn công được cho là đã khai thác lỗ hổng. Tuy nhiên, việc công ty mô tả đây là một cuộc tấn công “cực kỳ tinh vi” nhằm vào các mục tiêu cụ thể làm dấy lên khả năng công nghệ này có thể liên quan đến phần mềm gián điệp, loại phần mềm có khả năng bí mật theo dõi thiết bị và thu thập thông tin riêng tư.

Apple tung bản vá khẩn cấp

Trước khi cập nhật, Apple khuyến cáo người dùng sao lưu iPhone lên iCloud hoặc máy tính để bảo vệ dữ liệu. Sau đó, thiết bị nên được kết nối với nguồn điện và mạng Wi-Fi ổn định.

Để cài đặt bản cập nhật, người dùng mở Cài đặt (Settings) > Cài đặt chung (General) > Cập nhật phần mềm (Software Update). Nếu bản cập nhật xuất hiện, chọn Tải về và cài đặt (Download and Install) hoặc Cập nhật ngay (Update Now), sau đó nhập mật mã và chấp nhận các điều khoản nếu được yêu cầu.

Người dùng cũng có thể bật tính năng tự động cập nhật bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm > Cập nhật tự động.

Khi bật tùy chọn tự động cài đặt, iPhone có thể tải và cài đặt các bản cập nhật vào ban đêm khi thiết bị đang sạc và kết nối Wi-Fi. Apple sẽ gửi thông báo trước khi quá trình cài đặt diễn ra.

Những người muốn tự cài đặt bản cập nhật sau đó có thể tắt tùy chọn Tự động cài đặt, đồng thời bật Tự động tải về. Khi đó, bản cập nhật sẽ được tải xuống trong lúc iPhone khóa màn hình, đang sạc và kết nối Wi-Fi, nhưng người dùng sẽ tự quyết định thời điểm cài đặt.

Việc Apple phát hành một bản vá bảo mật riêng chỉ vài tuần sau iOS 26.7 cho thấy mức độ khẩn cấp của lỗ hổng.

iPad cũng bị ảnh hưởng

Apple đồng thời phát hành iPadOS 26.7.1 cho nhiều mẫu iPad. Danh sách thiết bị được hỗ trợ gồm toàn bộ iPad Pro 11 inch, iPad Pro 12,9 inch từ thế hệ thứ ba trở lên, iPad Air từ thế hệ thứ ba trở lên, iPad từ thế hệ thứ tám trở lên và iPad mini từ thế hệ thứ năm trở lên.

Trong khi đó, Apple cũng phát hành iOS 27.0.1, tập trung xử lý các lỗi trên dòng iPhone 18 Pro mới ra mắt.

Không lâu sau khi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được bán ra trong tháng 9, một số người dùng phản ánh thiết bị tự khởi động lại sau khi Face ID không thể xác thực.

Ngoài lỗi Face ID, iOS 27.0.1 còn xử lý lỗi camera khiến ảnh chụp ở mức zoom 2x trên một số iPhone 18 Pro và Pro Max xuất hiện màu sắc bất thường trong một số điều kiện ánh sáng.

Bản cập nhật cũng sửa lỗi có thể khiến màn hình cảm ứng bị treo khi người dùng đồng thời mở Trung tâm thông báo (Notification Center) và Trung tâm điều khiển (Control Center). Những thiết bị gặp lỗi có thể được khôi phục bằng cách khởi động lại cưỡng bức.