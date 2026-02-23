Một thiết bị Apple ngừng sản xuất đang được săn lùng khắp nơi

Chiếc máy nghe nhạc MP3 nổi tiếng của Apple, iPod, đang hút khách trở lại như một cách để người dùng tạm rời xa smartphone. Xu hướng này, đặc biệt phổ biến trong giới trẻ, phản ánh nhu cầu tìm kiếm những trải nghiệm ngoại tuyến giữa “bùng nổ kỹ thuật số”.

iPod đang được giới trẻ săn lùng để cai nghiện kỹ thuật số.

Theo dữ liệu từ Google Trends, lượng tìm kiếm về iPod đời đầu và iPod Nano đã tăng mạnh trong năm ngoái, mặc dù Apple đã ngừng sản xuất dòng sản phẩm này vào năm 2022. Cụ thể, số lượt tìm kiếm trên eBay cho iPod Classic và iPod Nano đã tăng lần lượt 25% và 20% từ tháng 1 đến tháng 10/2025 so với cùng kỳ năm trước.

Giáo sư Cal Newport, tác giả cuốn sách “Digital Minimalism”, cho biết các thiết bị công nghệ cũ như iPod thường chỉ có một chức năng duy nhất, ví dụ như nghe nhạc, trong khi smartphone tích hợp nhiều tính năng khác nhau khiến người dùng khó kiểm soát việc sử dụng công nghệ.

Nhiều người dùng như Katherine Esters, người đã mua một chiếc iPod Classic với giá 100 USD, cho biết họ sử dụng thiết bị này để “cai nghiện điện thoại”. Esters chia sẻ: “Đôi khi, tôi chỉ muốn ra ngoài, đi dạo và nghe nhạc mà không bị làm phiền bởi hàng chục thông báo”.

iPod là một trong những sản phẩm mà Apple đã không còn sản xuất.

Natalie Constantine, một người trẻ tuổi khác, cho rằng việc sử dụng iPod giúp cô tìm lại những kỷ niệm đẹp trong quá khứ, trong khi Shaughnessy Barker, một thành viên của Gen Z, cảm thấy việc nghe nhạc trên iPod giúp đầu óc cô được làm mới hoàn toàn.

Theo Libby Rodney, giám đốc chiến lược của The Harris Poll, sự hồi sinh của máy nghe nhạc MP3 cũng phản ánh xu hướng tránh xa sự bất tiện, khi giới trẻ ưa chuộng những trải nghiệm thực tế hơn là sự dễ dàng của công nghệ hiện đại. “Chúng ta đang dần rời xa văn hóa tiện lợi hoàn toàn và tìm kiếm ý nghĩa trong những khó khăn”, Rodney nói.

Đáng chú ý, một số học sinh thậm chí còn sử dụng iPod để lách luật cấm sử dụng điện thoại ở trường. Mặc dù sự phát triển của dịch vụ phát nhạc trực tuyến vẫn tiếp tục, với lượng nghe nhạc trực tuyến tại Mỹ đạt 1,4 nghìn tỷ lượt vào năm 2025, sự trở lại của iPod cho thấy một khía cạnh thú vị trong cách mà công nghệ và nhu cầu của người dùng đang thay đổi.