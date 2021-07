Apple lại bị tố giở chiêu điều chỉnh hiệu suất iPhone

Thứ Hai, ngày 19/07/2021 08:00 AM (GMT+7)

Apple dường như đang lặp lại vấn đề mà họ đã thực hiện vào năm 2016, nơi một số người dùng iPhone đã phàn nàn rằng thiết bị của họ đang hoạt động chậm hơn.

Quay lại năm 2016, một số người đổ lỗi cho Apple và cho rằng đó là một âm mưu của nhà sản xuất để bán các mẫu iPhone mới. Hóa ra, Apple đã điều chỉnh CPU trên một số mẫu máy như iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s và iPhone 6s Plus do pin yếu.

Do đó, khi cố gắng thực hiện các tác vụ đặc biệt đòi hỏi nhiều vi xử lý, điện thoại sẽ tắt nguồn. Vì vậy, Apple đã phát hành iOS 10.2.1 điều chỉnh CPU để ngăn pin của iPhone bị ảnh hưởng cố gắng quá sức để tăng năng lượng cho CPU. Sau khi bản cập nhật được triển khai, tình trạng tắt máy liên quan đến pin đã giảm đáng kể, trong đó số lần tắt máy của iPhone 6s giảm tới 80%.

Cuối năm 2017, Apple đã gửi lời xin lỗi và giảm giá thay pin iPhone tới 63%. Tuy nhiên, vấn đề pin này đã khiến người dùng nhớ mãi và gọi đó là #batterygate. Cuối cùng, Apple đã giải quyết một vụ kiện tập thể với mỗi người dùng Mỹ được hưởng khoảng 25 USD. Trong iOS 11.3, Apple đã thêm công cụ đo sức khỏe pin mà hãng vẫn có sẵn cho đến ngày nay trong iOS 14.

Vấn đề là, cách thực hiện hạn chế hiệu suất iPhone của Apple dường như tiếp tục diễn ra với các mẫu iPhone mới khi iphoneros - một Tổ chức Bảo vệ Người tiêu dùng ở Tây Ban Nha đang cáo buộc Apple điều chỉnh hiệu suất các mẫu gần đây bao gồm iPhone 12, iPhone XS, iPhone 8 và iPhone 11. Tổ chức nói rằng Apple đã điều chỉnh các mô hình đó khi triển khai iOS 14.5, iOS 14.5.1 và iOS 14.6. Tổ chức này cho biết bằng cách điều chỉnh thiết bị cầm tay của mình, Apple đã “làm hỏng thiết bị tiêu dùng đáng kể”, “tốc độ xử lý giảm mạnh” và giảm tuổi thọ pin.

Nhóm người tiêu dùng đã viết một bức thư cho Apple yêu cầu nhà sản xuất đưa ra cách bồi thường cho người dùng các mẫu iPhone bị ảnh hưởng. Nếu Apple không đáp ứng yêu cầu của tổ chức, họ có thể quyết định đưa gã khổng lồ công nghệ ra tòa.

Cuối năm nay, chủ sở hữu các mẫu iPhone đủ điều kiện sẽ có tùy chọn cập nhật lên iOS 15 hoặc tiếp tục chạy iOS 14 trong khi nhận các bản vá bảo mật. Trong khi đó, nếu việc điều chỉnh này là do lỗi, Apple có thể đưa ra một bản cập nhật để khắc phục sự cố.

