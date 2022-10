Apple đang sao chép Samsung: từ kiêu ngạo đến thân thiện hơn?

Mọi iFan đều lập luận rằng một trong những yếu tố khác biệt của Apple so với các công ty khác là họ không sao chép ý tưởng từ các đối thủ khác để đi theo hướng phát triển của riêng mình và cung cấp cho người dùng trải nghiệm bên ngoài mà không có yếu tố ngoại lai. Tuy nhiên, công ty cuối cùng có thể phải sao chép hoặc cải tiến một số ý tưởng của các công ty công nghệ khác, chẳng hạn như Samsung.

Học theo điểm tích cực của Samsung

Trong những năm gần đây, Apple đã liên tục chuyển tải tin tức về các thiết bị của mình, đó là nhằm mục đích mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt nhất giữa các hệ điều hành khác nhau của hãng. Tuy nhiên, có những khía cạnh của sự cạnh tranh mà Apple có thể đưa vào các thiết bị của mình mà nhiều người dùng hâm mộ sản phẩm công ty sẽ rất hài lòng.

Nếu là một người yêu thích Apple, người dùng sẽ nhận thấy rằng giá thiết bị của họ không ngừng tăng lên do tình hình kinh tế hiện tại và chúng có thể sẽ khó lòng quay đầu đi xuống khi tình hình trở lại bình thường. Vì lý do này, Samsung thực hiện các chương trình ưu đãi quan trọng vào những thời điểm nhất định trong năm nhằm mục đích thu hút nhiều khách hàng hơn tiếp cận với công ty Hàn Quốc. Không giống như Apple, giá điện thoại Samsung không đổi trong suốt cả năm, tức là chúng có cùng mức giá so với trước khi đổi mới.

Điều này cũng đang được Apple học tập, mặc dù theo hướng đi khác. Một trong những chiến lược được Apple thực hiện là khi người dùng mua các thiết bị liên quan đến nhau, tức là iPhone và Apple Watch hoặc iPad với Apple Pencil, công ty sẽ thực hiện một số chiết khấu giá hoặc điểm để đổi với mục đích rằng việc mua các thiết bị không tốn kém. Với các gói ưu đãi, Apple có thể tăng lượng khách hàng của mình vì ngày nay, một chiếc iPad không còn quá quan trọng nếu khi mua mà không có các phụ kiện cần thiết như Apple Pencil hoặc Magic Keyboard. Mục đích của chiến lược này là khiến người dùng đón nhận hệ sinh thái của Apple, vì một khi đã bước vào hệ sinh thái này, họ rất khó thoát ra khỏi nó.

Điện thoại gập và S Pen

Trước hết, Samsung đã khẳng định mình là người đi đầu trong lĩnh vực điện thoại gập. Trong những năm gần đây, họ đã đầu tư đáng kể vào Galaxy Z Flip hoặc Z Fold. Thương hiệu Hàn Quốc có một thiết bị đắt tiền, rất đắt tiền nhưng nhỏ gọn và cung cấp một cái gì đó khác với những gì hầu hết các công ty khác cung cấp.

Từ thế hệ này qua thế hệ khác, Samsung đã và đang bổ sung các tính năng mới cho bút stylus của họ (S Pen). Mặc dù lúc đầu, người ta có thể nghĩ rằng đó chỉ là chiêu bài tiếp thị nhưng nhìn vào những gì Apple đang thực hiện, có vẻ như công ty của Tim Cook đang bắt đầu phải thay đổi. Trong tương lai, sẽ không bất ngờ nếu Pencil sẽ hỗ trợ các mẫu iPhone cao cấp có màn hình lớn hơn, vốn có lợi cho chỉnh sửa ảnh hoặc video. Mặc dù Apple vẫn phủ nhận mục tiêu này, nhưng sẽ không bất ngờ nếu iPhone 15 Ultra ra mắt vào năm sau sẽ có thêm phụ kiện Apple Pencil, giống như cách Galaxy S23 Ultra đang có sự hỗ trợ của S Pen.

Sự đổi mới mang tính biểu tượng của Apple trong giai đoạn Steve Jobs đã chuyển sang một giai đoạn phân tích và có cấu trúc hơn nhiều, nơi những rủi ro được cam kết là tối thiểu. Công ty không còn chấp nhận các rủi ro khi phải đổi mới mà thay vào đó, họ sẽ làm điều mà người tiêu dùng thiết bị Apple đang mong muốn khi so sánh với các đối thủ Android. iPhone 14 Pro với camera 48 MP là một ví dụ rõ ràng cho điều đó.

