Apple bất ngờ tăng giá thu cũ iPhone, iPad và Apple Watch

Công ty có trụ sở tại Cupertino đã tăng giá thu cũ một số mẫu iPhone cũ hơn, máy tính bảng iPad và Đồng hồ Apple Watch. Mức giá thu cũ của các thiết bị đã được đăng trên trang chủ Apple Store.

iPhone 14 Pro.

Hiện tại, mức giá thu cũ iPhone 13 Pro Max được tăng 30 USD – tương đương 5,3% lên tới 600 USD (khoảng 14,23 triệu đồng). Giá thu cũ trước đó cho điện thoại là 570 USD (khoảng 13,52 triệu đồng). Giá thu mua iPhone 13 Pro cũ cũng tăng 30 USD, lên tới 500 USD (11,86 triệu đồng) mức giá thu cũ trước đó là 470 USD –11,15 triệu đồng, tăng 6,4%.

Ngoài ra, iPhone 12 Pro Max năm 2020 sẽ được thu cũ với giá lên tới 420 USD (khoảng 9,96 triệu đồng), cao hơn 20 USD – 474 nghìn đồng (hoặc 5%) so với định giá trước đó. iPhone 7 Plus năm 2016 hiện có giá thu cũ lên tới 60 USD (khoảng 1,42 triệu đồng) - tăng 10 USD so với mức trước đây - 50 USD (khoảng 1,18 triệu đồng).

Danh sách mức giá thu cũ các mẫu iPhone, iPad và Apple Watch như sau:

● iPhone 13 Pro Max: Lên tới 600 USD (khoảng 14,23 triệu đồng)

● iPhone 13 Pro: Lên tới 500 USD (khoảng 11,86 triệu đồng)

● iPhone 13: Lên tới 400 USD (khoảng 9,49 triệu đồng)

● iPhone 13 mini: Lên tới 350 USD (khoảng 8,3 triệu đồng)

● iPhone SE 3: Lên tới 160 USD (khoảng 3,79 triệu đồng)

● iPhone 12 Pro Max: Lên tới 420 USD (khoảng 9,96 triệu đồng)

● iPhone 12 Pro: Lên đến 330 USD (khoảng 7,82 triệu đồng)

● iPhone 12: Lên đến 300 USD (khoảng 7,11 triệu đồng)

● iPhone 12 mini: Lên đến 250 USD (khoảng 5,93 triệu đồng)

● iPhone SE 3: Lên tới 100 USD (khoảng 2,37 triệu đồng)

● iPhone 11 Pro Max: Lên tới 280 USD (khoảng 6,64 triệu đồng)

● iPhone 11 Pro: Lên tới 230 USD (khoảng 5,45 triệu đồng)

● iPhone 11: Lên tới 200 USD (khoảng 4,74 triệu đồng)

● iPhone XS Max: Lên tới 200 USD (khoảng 4,74 triệu đồng)

● iPhone XS: Lên tới 160 USD (khoảng 3,79 triệu đồng)

● iPhone XR: Lên tới 150 USD (khoảng 3,55 triệu đồng)

● iPhone X: Lên tới 130 USD (khoảng 3,08 triệu đồng)

● iPhone 8 Plus: Lên tới 100 USD (khoảng 2,37 triệu đồng)

● iPhone 8: Lên đến 75 USD (khoảng 1,77 triệu đồng)

● iPhone 7 Plus: Lên đến 60 USD (khoảng 1,42 triệu đồng)

● iPhone 7: Lên đến 40 USD (khoảng 949 nghìn đồng)

● iPad Pro: Lên tới 445 USD (khoảng 10,55 triệu đồng)

● iPad Air: Lên tới 320 USD (khoảng 7,59 triệu đồng)

● iPad: Lên đến 165 USD (khoảng 3,91 triệu đồng)

● iPad mini: Lên đến 240 USD (khoảng 5,69 triệu đồng)

● Apple Watch Series 7: Lên đến 165 USD (khoảng 3,91 triệu đồng)

● Apple Watch Series 6: Lên đến 105 USD (khoảng 2,49 triệu đồng)

● Apple Watch SE: Lên đến 70 USD (khoảng 1,66 triệu đồng)

● Apple Watch Series 5: Lên đến 80 USD (khoảng 1,89 triệu đồng)

● Apple Watch Series 4: Lên đến 50 USD (khoảng 1,18 triệu đồng)

Việc tăng giá thu cũ sản phẩm sẽ giúp người dùng tiết kiệm một khoản khi mua thiết bị mới của “Nhà Táo”. Nếu chưa chắc chắn muốn mua thiết bị nào, khách hàng có thể nhận thẻ quà tặng Apple có giá trị bằng số tiền đã giao dịch và sử dụng khi mua sản phẩm nào của Apple.

iPad Air 5.

Thêm vào đó, Apple sẽ chấp nhận thu cũ một số smartphone Android nhất định khi người dùng muốn mua iPhone hoặc thiết bị khác của Apple.

Dưới đây là mức giá thu cũ một số smartphone Android:

● Galaxy S22 Ultra 5G: Lên đến 305 USD (khoảng 7,23 triệu đồng)

● Galaxy S22+ 5G: Lên đến 255 USD (khoảng 6,04 triệu đồng)

● Galaxy S22 5G: Lên đến 225 USD (khoảng 5,33 triệu đồng)

● Galaxy S21+ 5G: Lên đến 210 USD (khoảng 4,98 triệu đồng)

● Galaxy S21 5G: Lên đến 165 USD (khoảng 3,91 triệu đồng)

● Galaxy S20+: Lên đến 130 USD (khoảng 3,08 triệu đồng)

● Galaxy S20: Lên đến 115 USD (khoảng 2,72 triệu đồng)

● Galaxy S10+: Lên đến 85 USD (khoảng 2,01 triệu đồng)

● Galaxy S10: Lên đến 65 USD (khoảng 1,54 triệu đồng)

● Galaxy S10e: Lên đến 50 USD (khoảng 1,18 triệu đồng)

● Galaxy S9+: Lên đến 45 USD (khoảng 1,06 triệu đồng)

● Galaxy S9: Lên đến 30 USD (khoảng 711 nghìn đồng)

● Galaxy Note 20 Ultra: Lên đến 225 USD (khoảng 5,33 triệu đồng)

● Galaxy Note 20: Lên đến 155 USD (khoảng 3,67 triệu đồng)

● Galaxy Note 10: Lên đến 60 USD (khoảng 1,42 triệu đồng)

● Galaxy Note 9: Lên đến 75 USD (khoảng 1,77 triệu đồng)

● Galaxy Note 8: Lên đến 45 USD (khoảng 1,06 triệu đồng)

● Google Pixel 6 Pro: Lên tới 130 USD (khoảng 3,08 triệu đồng)

● Google Pixel 6: Lên đến 90 USD (khoảng 2,13 triệu đồng)

● Google Pixel 6a: Lên đến 85 USD (khoảng 2,01 triệu đồng)

● Google Pixel 5: Lên đến 85 USD (khoảng 2,01 triệu đồng)

● Google Pixel 5a: Lên đến 75 USD (khoảng 1,77 triệu đồng)

● Google Pixel 4 XL: Lên đến 55 USD (khoảng 1,3 triệu đồng)

● Google Pixel 4: Lên đến 45 USD (khoảng 1,06 triệu đồng)

● Google Pixel 4a: Lên đến 45 USD (khoảng 1,06 triệu đồng)

