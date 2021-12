5 điểm nhấn công nghệ khiến Xiaomi 12 Pro làm nứt lòng người hâm mộ

Thứ Ba, ngày 28/12/2021 08:00 AM (GMT+7)

Hôm nay, CEO Xiaomi Lei Jun đã đăng trên Weibo rằng Xiaomi 12 Pro sẽ mang đến 5 đột phá công nghệ mới.

Người đứng đầu Xiaomi cho biết công ty đã giải quyết nhiều khó khăn kỹ thuật và lấp đầy khoảng trống trong ngành giúp Xiaomi 12 Pro thực sự nổi bật. Năm công nghệ mới này bao gồm nhiều khía cạnh của smartphone, về cơ bản đề cập đến khả năng chụp ảnh, tuổi thọ pin và sạc.

Về màn hình, Xiaomi 12 Pro sẽ đi kèm màn hình 2K công suất thấp thế hệ thứ hai. Điều này giúp giảm mức tiêu thụ điện năng của màn hình trong khi vẫn đảm bảo độ nét cao. Đồng thời, đây là thiết bị đầu tiên trong lĩnh vực Android nhận ra công nghệ tốc độ làm mới động thông minh. Tùy thuộc các tình huống sử dụng khác nhau, nó sẽ tự động điều chỉnh tốc độ làm mới để giảm tiêu thụ điện năng hơn nữa. Kích thước màn hình sẽ là 6,7 inch, lớn hơn so với phiên bản tiêu chuẩn có màn hình 6,28 inch.

Giống như Realme GT 2 Pro sắp ra mắt, nó sẽ sử dụng màn hình LTPO. Tuy nhiên, không giống như Xiaomi 12 Pro, Realme GT2 Pro sẽ sử dụng màn hình LTPO Direct thế hệ thứ hai. Đây là chiếc điện thoại cao cấp trang bị màn hình LTPO Direct thế hệ thứ hai đầu tiên trên thế giới.

Về khả năng chụp ảnh, Xiaomi 12 Pro sẽ không chỉ trang bị cảm biến Sony IMX707 mà còn áp dụng kiến ​​trúc công nghệ não bộ hình ảnh của Xiaomi. Ngoài ra, nó sẽ có công nghệ theo dõi tiêu điểm mọi thứ do Xiaomi tự phát triển hứa hẹn sẽ tạo ra những bước tiến vượt bậc về hiệu ứng và trải nghiệm chụp ảnh.

Xiaomi 12 Pro cũng sẽ nổi bật trong số các đối thủ của nó nhờ một nỗ lực mới về chất lượng âm thanh. Smartphone này không chỉ đi kèm với loa 4 lõi kép mà còn được điều chỉnh chuyên nghiệp bởi thương hiệu âm thanh nổi tiếng Harman Kardon.

Tất nhiên, điều quan trọng nhất là sự đột phá về hiệu năng và khả năng sạc. Là điện thoại di động đầu tiên của Xiaomi được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 1, hiệu năng của Xiaomi 12 Pro sẽ cao hơn một chút so với tất cả các mẫu khác trong gia đình Xiaomi 12. Hiệu năng mạnh mẽ của con chip hàng đầu mới nhất từ Snapdragon được kết hợp với công nghệ lập lịch trình hiệu suất động của Xiaomi.

Về mặt sạc, Xiaomi đã lấp đầy khoảng trống trong ngành thông qua chip Surge P1 do hãng tự phát triển. Là con chip thứ ba do Xiaomi tự phát triển, Surge P1 có chip sạc 4:1 cho hiệu quả sạc cao nhất của Xiaomi. Nó có thể đạt được mật độ công suất cực cao 0,83W/mm² và LDMOS cũng đạt đến RSP 1,18mΩmm² cực thấp hàng đầu trong ngành. Dung lượng pin của model này sẽ là 4.600 mAh, lớn hơn một chút so với Mi 12 có pin 4.500 mAh.

Điều đáng nói là hệ thống MIUI 13 được cài đặt sẵn trên Xiaomi 12 series. Xiaomi cho biết MIUI 13 cho khả năng xử lý ứng dụng trôi chảy hơn và tốc độ ứng dụng nhanh hơn đến 52%.

