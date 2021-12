Xiaomi bị phạt vì quảng cáo gây hiểu lầm

Thứ Bảy, ngày 25/12/2021 12:00 PM (GMT+7)

Xiaomi đã đối diện với một án phạt tại Trung Quốc do liên quan đến các nội dung quảng cáo gây hiểu lầm cho khách hàng gần đây.

Theo một báo cáo của Is at home, Xiaomi đã bị phạt 20.000 nhân dân tệ (tương đương 71,77 triệu đồng) vì quảng cáo gây hiểu lầm ở Trung Quốc. Hình phạt này đã được bộ phận giám sát thị trường của chính phủ Trung Quốc áp dụng do vi phạm “Luật Quảng cáo phổ biến của Trung Quốc”.

Dĩ nhiên với một công ty lớn như Xiaomi, khoản tiền phạt nói trên sẽ không thấm thía vào đâu, đặc biệt khi lợi ích từ nội dung quảng cáo có thể mang lại cho họ lớn hơn nhiều.

Cáo buộc nhắm vào nội dung quảng cáo được Xiaomi thực hiện để quảng bá chiếc smartphone Redmi K30 5G vào năm ngoái. Hình ảnh quảng cáo đề cập rằng điện thoại có “màn hình AMOLED của Samsung” nhưng thực sự điện thoại chỉ có màn hình LCD.

Nội dung báo cáo cũng cho biết rằng Xiaomi nhiều khả năng không có ý định gian lận trong quảng cáo chiếc smartphone 5G bán chạy nhất của họ vào thời điểm đó. Có vẻ như người chịu trách nhiệm về quảng cáo đã không chắc chắn về thông số kỹ thuật cuối cùng hoặc có thể họ đã nhầm lẫn với Redmi K30 Pro 5G - sản phẩm vốn có tấm nền AMOLED do Samsung Display cung cấp. Nhìn chung, đây là bài học mà họ cần chú tâm hơn cho hoạt động quảng bá sản phẩm của mình.

