Máy tính hoạt động ở xa Trái Đất nhất

Hệ thống máy tính trên tàu Voyager vẫn hoạt động tốt sau hàng chục năm trong vũ trụ và xa Trái Đất 25 tỷ km. Ảnh: CNN

Theo IFL Science, máy tính lâu đời nhất của chính phủ Mỹ, nằm trên tàu vũ trụ Voyager, hoạt động thậm chí còn lâu hơn hệ điều hành Windows 95. Lý do cỗ máy vẫn được sử dụng sau nhiều năm do vẫn hoạt động tốt bất ngờ và nâng cấp phần cứng từ khoảng cách 167 đơn vị thiên văn (AU) rất khó khăn (AU là khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời, tương đương 149,6 triệu km).

Bộ đôi tàu thăm dò Voyager phóng vào năm 1977, mỗi tàu chứa tổng cộng 6 máy tính, gồm 3 loại máy tính khác nhau. Đó là hệ thống điều khiển máy tính 18-bit, hệ thống dữ liệu bay 16-bit, hệ thống điều khiển hướng và tư thế 18-bit. Cả ba loại máy tính đều do General Electric chế tạo theo yêu cầu của Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực NASA (JPL), mỗi tàu đều có hai máy tính mỗi loại để dự phòng sự cố xảy ra với máy đầu tiên.

Những máy tính này không thực sự nhanh, ngay cả khi không tính đến thời gian hơn 23 giờ để tín hiệu truyền từ Trái Đất đến tàu vũ trụ. Theo NASA, một lệnh thông thường mất 80 micro giây để xử lý. Tàu vũ trụ có thể lưu trữ khoảng 68 kilobyte trên máy ghi kỹ thuật số rãnh. NASA sử dụng bộ nhớ cực nhỏ đó để thu thập dữ liệu khoa học hữu ích từ bên ngoài hệ Mặt Trời. Để làm như vậy, các máy tính ghi đè dữ liệu mới lên dữ liệu cũ ngay khi truyền dữ liệu cũ về Trái Đất.

Hệ thống máy tính trên tàu Voyager 1 từng được cập nhật phần mềm một lần khi bay ở rìa hệ Mặt Trời. Sau khi tàu Voyager 1 bắt đầu gửi về dữ liệu vô dụng không thể hiểu được, các nhà khoa học NASA nhận ra một phần mềm của máy tính hệ thống dữ liệu bay bị hỏng.

Không thể sửa chữa chip, nhóm phụ trách quyết định đặt mã bị ảnh hưởng ở nơi khác trong bộ nhớ FDS nhưng không có vị trí nào đủ lớn để chứa toàn bộ đoạn mã đó. Vì vậy, họ nghĩ ra một kế hoạch chia đoạn mã bị ảnh hưởng thành nhiều phần và lưu trữ ở các nơi khác nhau trong FDS. Họ cũng phải điều chỉnh những phần mã đó để chúng hoạt động như một thể hoàn chỉnh.

Sau lần cập nhật phần mềm này, và chờ 22,5 giờ để gửi chỉ dẫn đến tàu Voyager, các kỹ sư NASA có thể liên lạc với tàu và nhận dữ liệu từ nó. Nhiệm vụ thăm dò sẽ tiếp tục kéo dài cho đến khi tàu cạn điện vào những năm 2030. Tàu Voyager và máy tính trên tàu sẽ còn một hành trình dài phía trước.