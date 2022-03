4 điều thú vị trên Apple Watch Series 7 nhưng ít iFan biết

Có không ít chức năng tiện ích trên đồng hồ Apple Watch Series 7 vẫn chưa được người dùng phát hiện.

Ngoài các tính năng theo dõi tập luyện và giấc ngủ, sức khoẻ tổng thể, Apple Watch Series 7 còn có thể làm được nhiều việc hơn.

Dưới đây là 4 tính năng cực thú vị có trên Apple Watch Series 7 nhưng không phải ai cũng biết.

1. Xem video YouTube trên Apple Watch

Thực tế, trải nghiệm xem video YouTube trên đồng hồ khá lạ lẫm, thiết bị này chỉ có màn hình tròn nhỏ và thời lượng pin khá ngắn. Với chiếc Apple Watch Series 7, người dùng có thể kết nối với cả Bluetooth, di động và WiFi hoặc iPhone.

Để xem video YouTube, bạn sẽ phải mua một ứng dụng Apple Watch có tên là MiniYT. Đây là một cách khá dễ dàng để xem video trên cổ tay!

2. Tải ứng dụng "File": Lưu trữ và phát video, nhạc và các tệp khác trực tiếp trên Apple Watch

Nếu đang là người dùng iPad hoặc iPhone, iFan chắc chắn sẽ rất phấn khích khi Apple cuối cùng đã phát hành ứng dụng Tệp – File cho các thiết bị đó. Giống như ứng dụng Windows Explorer hoặc Finder trên MacOS, người dùng có thể tạo thư mục, lưu trữ và di chuyển tệp, chia sẻ, đổi tên hoặc lưu trữ chúng và thậm chí chuyển sang nhiều định dạng khác nhau.

Hiện tại, vẫn chưa có ứng dụng Tệp nào cho Apple Watch. Tuy nhiên, người dùng có thể tải về ứng dụng miễn phí - USB Disk SE. Với ứng dụng này, bạn có thể chuyển các tệp iPhone hoặc iPad của mình trực tiếp vào Apple Watch. Sau đó, mở USB Disk SE trên Apple Watch. Thậm chí, người dùng có thể mở video MP4 ngay từ ứng dụng trên đồng hồ hoặc đọc các tệp văn bản!

3. Lướt Twitter và Instagram ngay trên Apple Watch

Ngoài khả năng xem video trên Apple Watch, việc lướt mạng xã hội trên đồng hồ thậm chí còn rắc rối hơn, nhưng vẫn có thể làm được!

Để lướt Twitter trên the Apple Watch, người dùng có thể sử dụng một ứng dụng miễn phí, có tên là Chirp. Với ứng dụng này, bạn có thể thích, đăng bài, theo dõi và hủy theo dõi mọi người, xem các tweet mới nhất từ những người bạn theo dõi,... Ngay cả video cũng hỗ trợ tải và chạy tốt trên ứng dụng này.

Chưa hết, bạn cũng có thể sử dụng Instagram từ Apple Watch của mình thông qua ứng dụng của bên thứ ba - Lens. Trải nghiệm khá giống với ứng dụng Twitter! Hiện cũng đã một ứng dụng Facebook Messenger của bên thứ nhất cho Apple Watch. Vì vậy, việc nhắn tin trên cổ tay đã trở nên rất tiện lợi.

4. Sử dụng trình duyệt web "ẩn" trên Apple Watch (thông qua Siri)

Apple không trang bị Safari hoặc bất kỳ trình duyệt web nào trên Apple Watch, vì vậy các fan công nghệ phải tìm cách riêng để truy cập các trang web từ cổ tay của mình. Người dùng có thể sử dụng "trình duyệt web Apple Watch ẩn" mà không cần tải xuống bất cứ thứ gì.

Để làm điều này, hãy triệu hồi Siri trên Apple Watch và nói, ví dụ: "oppen PhoneArena.com". Trợ lý thông minh sẽ trả lời: “I've found this on the web” (Tôi đã tìm thấy cái này trên web) với một liên kết đến trang web. Người dùng chỉ cần cuộn xuống và nhấn "Open Page" để xem PhoneArena.com ngay trên Apple Watch.

Tuy nhiên, trình duyệt này sẽ không hiển thị bất cứ hình ảnh hoặc bất kỳ video nào. Trình duyệt Apple Watch "ẩn" sẽ chỉ hiển thị văn bản, thường là nền đen. Tương tự, nếu bạn cần mở một trang web, chỉ cần yêu cầu Siri - thường sẽ đề xuất mở cửa sổ trình duyệt.

Nguồn: http://danviet.vn/4-dieu-thu-vi-tren-apple-watch-series-7-nhung-it-ifan-biet-50202216375913467.htm