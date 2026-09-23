3 thứ được yêu thích nhất trên Apple Watch Series 12

Ở nhiều thị trường, Apple Watch Series 12 đã tới tay người dùng và nhanh chóng được các chuyên gia tiến hành trải nghiệm thực tế. Dưới đây là ba tính năng thực sự gây ấn tượng với các chuyên gia của 9to5Mac.

#1: Chip S11 giúp mọi tác vụ diễn ra nhanh chóng

Đã đến lúc Apple Watch cần được nâng cấp chip. Vào năm ngoái, hãng không thực hiện thay đổi nào và cũng chưa có cải tiến hiệu năng thực sự đáng kể nào kể từ thế hệ S9.

Ảnh minh họa.

Các chuyên gia công nghệ rất hài lòng khi thấy chip S11 mới hoạt động nhanh và mạnh mẽ hơn nhiều so với thế hệ tiền nhiệm là S10.

Mọi tác vụ hàng ngày trên Apple Watch Series 12 đều mang lại cảm giác nhanh nhạy. Ngoài ra, Siri AI – một tính năng chủ chốt của watchOS 27 đã được thiết kế riêng cho phần cứng mới nhất này. Trong quá trình thử nghiệm, Siri thường hoạt động khá chậm chạp trên các dòng máy cũ, nhưng trên Apple Watch Series 12, chúng lại vận hành mượt mà và hiệu quả đúng như kỳ vọng.

#2: Các tính năng sức khỏe và tiện ích (complication) mới

Hệ thống Cảm biến Sức khỏe mới giúp Apple Watch Series 12 theo dõi chính xác hơn các chỉ số quan trọng như nhịp tim và số bước chân. Tuy nhiên, độ chính xác không phải là cải tiến duy nhất ở đây.

Ảnh minh họa.

Nhờ các cảm biến sức khỏe mới, Apple Watch Series 12 mang đến ba loại tiện ích (complication) chưa từng có trước đây:

- Nhịp tim (Heart Rate)

- Số bước chân hàng ngày (Daily Steps)

- Chỉ số sẵn sàng (Readiness)

Các tiện ích này cho phép bạn xem thông tin cập nhật về nhịp tim hiện tại, số bước chân và điểm số sẵn sàng ngay trên mặt đồng hồ.

Các chuyên gia đã thử nghiệm các tiện ích theo dõi nhịp tim và số bước chân. Nhìn chung, đây là những bổ sung rất đáng giá, giúp nâng cao đáng kể bộ tính năng chăm sóc sức khỏe và thể chất của Apple Watch.

#3: Tốc độ sạc nhanh hơn

Apple Watch Series 12 có thời lượng pin về cơ bản tương đương với Apple Watch Series 11 mặc dù thời gian sử dụng khi tập luyện ngoài trời đã tăng thêm 25%. Các chuyên gia cũng đánh giá cao tính năng sạc nhanh trên Apple Watch Series 12. Dưới đây là sự so sánh với Apple Watch Series 11:

- Apple Watch Series 12: Sạc 15 phút cho thời lượng pin lên đến 12 giờ

- Apple Watch Series 11: Sạc 15 phút cho thời lượng pin lên đến 8 giờ

Ảnh minh họa.

Nhiều người thường đeo Apple Watch khi đi ngủ và hay tranh thủ sạc nhanh vào buổi tối, thậm chí còn không có đủ thời gian để sạc máy. Với khả năng sạc nhanh trên Apple Watch Series 12, việc sắp xếp thời gian không còn là vấn đề.

Apple Watch Series 12 hiện đã cho phép đặt hàng sớm tại Việt Nam với mức giá khởi điểm 11,49 triệu đồng.