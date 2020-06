Có nên mua chiếc iPhone đáng đồng tiền bát gạo nhất này?

Thứ Năm, ngày 25/06/2020 19:00 PM (GMT+7)

Nếu đang tính tìm mua một chiếc iPhone và tự hỏi iPhone nào mang lại giá trị tốt nhất cho đồng tiền bát gạo mà mình bỏ ra thì đây là thời điểm vô cùng thuận lợi.

Có thể người dùng nghĩ đến chuyện mua iPhone cũ như là cách tốt nhất để tiết kiệm một lượng lớn tiền chi tiêu. Với một iPhone cao cấp đời cũ như iPhone X hoặc iPhone XS, số tiền họ tiết kiệm được có thể lên đến hơn 50% so với giá bán lẻ ban đầu. Ngay cả iPhone 8 Plus hiện tại cũng là một lựa chọn tốt trong năm 2020 vì sự hỗ trợ iOS tuyệt vời của Apple, nơi nó vừa được xác nhận sẽ được cập nhật lên iOS 14.

Nhưng nếu là người chỉ thích xài hàng mới, hàng hiệu và quay lưng với hàng cũ thì iPhone nào là lựa chọn tốt nhất cho mình lúc này? Thật khó có thể phủ nhận iPhone SE 2020 là sản phẩm ứng viên hàng đầu.

Tại sao iPhone SE mới có giá trị nhất?

Cho đến năm 2020, để mua iPhone mới của Apple, nhiều người thường hay có câu đùa rằng “phải bán thận mới đủ tiền”. Ngay cả mẫu iPhone 11 tiêu chuẩn cũng có giá khởi điểm khoảng 22 triệu đồng khi bắt đầu lên kệ, nhưng nếu muốn iPhone hàng đầu thực sự, số tiền mà người dùng chi ra sẽ lên đến 31 triệu đồng. Lưu ý rằng giá này được áp dụng cho các bản phân phối tại Việt Nam dưới mã VN/A.

Nhưng với iPhone SE mới được Apple phát hành gần đây, đó hoàn toàn có thể là chiếc iPhone bán chạy số 1 của năm 2020 này. Tại sao? Giá bán. Đơn giản vậy thôi. iPhone SE mới là iPhone có giá trị tốt nhất mà người dùng có thể mua mới ngay từ bây giờ. Một phiên bản iPhone SE 2020 mã VN/A có khoản tiền chỉ 10,99 triệu đồng cho bản 64 GB là đã tậu được một chiếc mới keng xà beng rồi. Dù giá rẻ vậy nhưng máy vẫn đi kèm chip A13 Bionic như trên các mẫu iPhone 11 đắt hơn nhiều, trong khi thiết kế dựa trên iPhone 8 nên quá gọn gàng.

Nó cũng có nút Home và Touch ID - thực sự hoàn hảo nếu người dùng ghét kiểu toàn màn hình và dựa trên cử chỉ mới của iPhone hiện đại. Trên hết, nó vẫn có sạc không dây, không thấm nước và nhiều lựa chọn không gian lưu trữ cao hơn. Ngay cả bản 256 GB cũng chỉ có giá 15,29 triệu đồng, thấp hơn so với 19,49 triệu đồng hiện tại của iPhone 11 64 GB.

Trong trường hợp muốn hỏi tại sao iPhone SE lại rẻ như vậy thì lý do chính rất đơn giản: Nó dựa trên iPhone 8, do đó, Apple về cơ bản đang sử dụng lại các bộ phận và linh kiện hiện có, đặc biệt là khung máy bên ngoài. Điều này có nghĩa ít hoặc thậm chí không có chi phí R&D liên quan đến điện thoại so với việc phát triển một điện thoại hoàn toàn mới.

Màn hình iPhone SE chỉ là tấm nền 720p với tính năng True Tone - một độ phân giải khá thấp và cũng không sử dụng màn hình OLED. Pin cũng khá nhỏ, mặc dù vẫn có thể sử dụng cả ngày nhờ chip A13 bên trong.

iPhone SE cũng chỉ dùng camera 12 MP duy nhất giống hoặc rất gần với thiết lập iPhone XR. Mặc dù chụp thiếu sáng rất ấn tượng nhưng nó không có chế độ chụp ban đêm chuyên dụng. Có lẽ vì Apple sợ iPhone SE có thêm chế độ chụp đêm thì loạt iPhone 11 bán “ế chổng ế chơ”.

Xét cho cùng, iPhone SE mới quá rẻ, một điều rất ý nghĩa vì Apple chưa bao giờ làm điều này trước đây cả, dù iPhone SE năm 2016 cũng đã tiến gần đến điều đó.

Vậy nên mua iPhone SE mới không?

Nếu đang tìm kiếm một iPhone có hiệu năng tuyệt vời, được hỗ trợ cập nhật nhiều năm và hiệu suất khỏi chê, không thể bỏ qua iPhone SE mới. Chip A13 Bionic bên trong nó mạnh hơn cả những điện thoại Android đắt nhất trên thị trường và nền tảng iOS của Apple thì rất phong phú về nội dung, phương tiện và cập nhật liên tục.

Dĩ nhiên khi iPhone SE mới xuất hiện, có nhiều người sẽ nghĩ đến chiếc iPhone SE Plus đồn đại một thời gian qua. Nếu đúng, có khả năng nó sẽ dựa vào iPhone 8 Plus, tức là có máy ảnh kép, pin lớn hơn, màn hình lớn hơn và độ phân giải cao hơn. Nhưng đó chỉ là tin đồn, và lịch ra mắt lúc nào thì hãy cứ email hỏi ông Cook mà không hề tốn phí. Đó là chưa kể iPhone SE Plus sẽ khá cồng kềnh cho những ai muốn iPhone nhỏ gọn. Vì vậy, nếu cần thì mua thôi, lúc đó iPhone SE mới là lựa chọn tuyệt vời: một điện thoại mạnh mẽ, camera tốt, hiệu năng pin khỏi chê và giá thì rẻ hơn những gì chúng ta tưởng tượng.

