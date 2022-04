12 máy tính xách tay đắt nhất thế giới (Phần cuối)

Liệu chiếc máy tính xách tay nào đang giữ ngôi vị đắt nhất thế giới hiện nay? Chúng ta hãy tìm hiểu tiếp về 4 sản phẩm cuối cùng trong danh sách.

MacBook Air Supreme

Nếu cân nhắc về một chiếc MacBook Air Ice Edition, nhưng nó lại không có đủ kim loại quý hiếm để đáp ứng nhu cầu của bản thân thì Stuart Hughes sẽ giải quyết điều đó với MacBook Air Supreme - một sản phẩm có vỏ bằng bạch kim nguyên khối và nặng 6,35 kg. Stuart Hughes đã không liệt kê bất kỳ thông số kỹ thuật nào trên trang web của mình, nhưng với mức giá này, có thể đó sẽ là một phiên bản cấp cao của dòng Air.

Air Supreme sẽ yêu cầu người dùng trả đến 500.000 USD (khoảng 11,5 tỷ đồng). Đó là một chiếc MacBook Air hoạt động một thời gian dài, kết hợp hàm lượng kim loại quý gắn bên trong, bao gồm cả bạch kim hiện đang có mức giá hơn 36.000 USD/kg.

Quan trọng hơn, Stuart Hughes coi tác phẩm của mình là nghệ thuật và đó được xem là một món hàng cực kỳ hiếm do chỉ có 5 chiếc có sẵn trên thế giới.

Luvaglio

Trong khi nhiều máy tính xách tay trong danh sách này chỉ là những thiết bị thông thường kết hợp với kim loại quý/kim cương gắn vào thì Rohan Sinclair Luvaglio lại phát triển một thứ gì đó khác thường với khả năng gây chú ý đến từng chi tiết. Chiếc máy tính xách tay này có giá 1 triệu USD, tương đương khoảng 23 tỷ đồng.

Luvaglio là một chiếc máy tính xách tay tiên tiến khi ra mắt vào năm 2013. Thiết bị có thể nâng cấp hoàn toàn nhờ ổ SSD, đầu đĩa Blu-ray và màn hình LED 17 inch với thiết bị làm sạch tích hợp. Tất cả những điều đó được bao phủ trong bất kỳ kim loại quý hiếm hoặc da sang trọng nào mà người mua chỉ định, trong khi một viên kim cương “màu hiếm” sẽ được sử dụng như một nút nguồn và máy quét dấu vân tay. Thật không may, giống như nhiều máy tính xách tay cao cấp khác, toàn bộ điều này được che đậy trong nắp máy bí ẩn.

Các nguồn duy nhất còn lại xác nhận việc phát hành của Luvaglio là PSFK và LuxuryLaunches, trong khi trang web của Luvagio có hình ảnh của máy tính xách tay trên trang nhất. Các thông số kỹ thuật cuối cùng, doanh số bán hàng và các chi tiết khác về Luvaglio vẫn được che giấu trong bí ẩn, giống như một máy tính xách tay trong quá trình hoàn thiện.

Máy tích xách tay chứa đầy virus

Chiếc máy tính xách tay đắt thứ hai từng được bán hiện đã 13 tuổi và đã bị nhiễm 6 loại virus máy tính tồi tệ nhất mà con người từng biết. Sản phẩm do Samsung sản xuất được bán với giá đáng kinh ngạc 1,345 triệu USD (30,88 tỷ đồng), chỉ bằng một phần nhỏ trong số thiệt hại trị giá 95 triệu USD mà các virus này gây ra trên toàn cầu. Các phần mềm độc hại bao gồm WannaCry, BlackEnergy, ILOVEYOU, MyDoom, SoBig và DarkTequila.

Giống như nhiều máy tính xách tay đắt tiền trong danh sách này, máy tính xách tay của Samsung được xếp vào loại “nghệ thuật”. Với tiêu đề “Sự kiên trì của sự hỗn loạn”, chiếc máy tính xách tay này được ủy quyền bởi công ty an ninh mạng Deep Instinct để minh họa các mối đe dọa kỹ thuật số. Kỹ sư Trung Quốc Guo O Dong đã ghép tác phẩm lại với nhau với giá khoảng 10.000 USD (229,6 triệu đồng). Phần lớn số tiền được dùng cho các biện pháp bảo mật được thiết kế để ngăn máy tính xách tay phát tán nội dung nguy hiểm tiềm ẩn của nó. Một trong những biện pháp đó là air-gapping buộc máy tính xách tay không thể kết nối với các mạng không an toàn và đã bị vô hiệu hóa các cổng USB. Do luật về việc bán phần mềm độc hại, người mua chiếc máy tính này đã đề nghị che giấu tên.

MJ's Swarovski & Diamond Studded Notebook

Swarovski & Diamond Studded Notebook được tạo bởi MJ là máy tính xách tay đắt nhất trong dòng sản phẩm 777 của MJ và cũng là máy tính xách tay đắt nhất từ trước đến nay. Được đính đầy những viên kim cương đen và trắng và được trang trí bằng vàng, máy tính xách tay của nhà thiết kế người Ukraine đã giành danh hiệu máy tính xách tay đắt nhất thế giới vào năm 2010 và giữ vững nó kể từ đó.

Một số phụ kiện cũng đi kèm chiếc máy tính xách tay này, bao gồm túi đựng thiết kế riêng và chuột bằng vàng nguyên khối. Các thiết bị điện tử trong máy tính xách tay được bảo hành 10 năm, nhưng MJ đảm bảo các đồ trang sức xung quanh máy tính xách tay sẽ được hỗ trợ suốt đời.

Cũng giống như các máy tính xách tay siêu cao cấp khác, các thông số kỹ thuật của Swarovski & Diamond Studded Notebook không được tiết lộ nhiều. Bên cạnh giá bán 3,5 triệu USD (80,37 tỷ đồng), người mua có thể tùy chỉnh bất kỳ đối tượng nào theo thông số kỹ thuật mong muốn với phí dao động lên đến hàng triệu EUR tùy thuộc vào đối tượng, vật liệu và tác phẩm được yêu cầu. MJ cũng cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí trên toàn thế giới.

