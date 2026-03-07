Giá vé máy bay đi châu Âu khan và lên cả trăm triệu, nhiều người “đứng ngồi không yên"

Sáng 7-3, cập nhật từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy một loạt chuyến bay từ Việt Nam đi Trung Đông của các hãng Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways, Turkish Airlines phải hủy hoặc bị ảnh hưởng.

Những ngày qua, căng thẳng chiến sự khiến nhiều nước ở khu vực Trung Đông phải đóng/hạn chế không phận, không chỉ các chuyến bay thẳng tới khu vực này mà nhiều đường bay đi châu Âu quá cảnh cũng bị tác động. Giá vé máy bay đi châu Âu tăng rất mạnh nhưng hành khách không có sự lựa chọn.

Theo ghi nhận, ngay thời điểm vừa xảy ra chiến sự 28-2, nhiều chuyến bay thẳng của các hãng Việt Nam đi châu Âu (Frankfurt, Paris, London) có lúc giá vé nhảy dựng lên hơn 110 triệu đồng một chiều. Các hãng nước ngoài cũng hết hạng phổ thông, chỉ còn vé thương gia 60-285 triệu đồng.

Tới trưa nay, theo khảo sát của phóng viên, giá vé máy bay đi châu Âu của Vietnam Airlines trong 1-2 tuần tới đều không còn chỗ. Tình trạng tương tự cũng xảy ra với các hãng hàng không khác.

Theo đại diện một hãng hàng không, sau Tết Nguyên đán là cao điểm khách Việt đi châu Âu từ người đi làm việc, công tác, du học sinh trở lại học tập. Thời điểm xảy ra chiến sự, các hãng khác bị ảnh hưởng lịch bay do hạn chế/đóng cửa không phận buộc khách phải chuyển sang mua vé Vietnam Airlines càng khiến các đường bay này thêm căng thẳng.

Chị Hoài Thương (ngụ TPHCM) cho biết bạn chị là Việt kiều, sống và làm việc ở Cộng hòa Séc. Tết rồi, bạn chị có về thăm gia đình ở TPHCM, dự định khoảng giữa tháng Giêng mới trở lại châu Âu làm việc. "Chưa kịp mua vé máy bay thì chiến sự nổ ra, giá vé đi châu Âu tăng gấp nhiều lần ngày thường hoặc không còn vé nên đến giờ bạn tôi dự kiến ở lại thêm 1-2 tuần nữa mới tính" – chị Thương kể.

Ở chiều ngược lại, nhiều người Việt đi du lịch châu Âu tự túc hoặc đón Tết ở nước ngoài cùng gia đình, cũng chưa thể trở về Việt Nam do hãng hàng không điều chỉnh lịch khai thác hoặc hủy chuyến.

Không chỉ khách bay tự túc, nhiều công ty du lịch cũng lo sốt vó khi khách đặt tour trọn gói đi châu Âu khởi hành cuối tháng 3, đầu tháng 4 đang muốn dời hoặc hủy tour vì lo ngại chiến sự.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Munich, Đức

Ông Nguyễn Ngọc An, Phó tổng giám đốc Công ty Lữ hành Vietluxtour, thông tin công ty có làm đại lý cho các hãng hàng không và hiện nhận được rất nhiều yêu cầu đổi, dời lịch bay giữa Việt Nam và các nước ở Trung Đông, châu Âu.

Theo ông, khách có lịch bay gần thì xin đổi vé hoặc hủy vé. Riêng khách đi tour trọn gói khoảng tháng 4-5 mới khởi hành cũng bị ảnh hưởng đáng kể (vì giờ này đã phải làm thủ tục xin visa).

"Các hãng cũng có chính sách hỗ trợ, tuy nhiên nếu dời lịch bay thì khả thi hơn, còn nếu hoàn vé và chuyển sang hãng khác rất khó do giá vé đang tăng rất cao. Một số tour đi châu Âu giá chỉ khoảng 60-70 triệu đồng/khách nhưng những ngày qua có thời điểm riêng giá vé máy bay đã khoảng 70 triệu đồng là quá cao. Phương án đổi hãng bay cho tour trọn gói của khách cũng rất khó với các công ty du lịch" – ông Ngọc An nói.

Ông Phan Trà, Giám đốc Công ty du lịch Tugo, cũng nói rằng du lịch nước ngoài, nhất là đi châu Âu và những điểm đến có đường bay quá cảnh ở Trung Đông sẽ bị ảnh hưởng bởi chiến sự. Các doanh nghiệp lữ hành đang làm việc với đối tác và khách hàng để bảo đảm tốt nhất quyền lợi của khách.

"Công ty cũng định hướng chuyển sang khai thác một số thị trường du lịch nước ngoài khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… để đáp ứng nhu cầu đa dạng và thêm sự lựa chọn cho khách. Khi tình hình chiến sự ổn định, mới quay lại các tour xa hơn" – ông Trà nói.

Vé máy bay của Vietnam Airlines đi Đức không còn chỗ nhiều ngày trong tháng 3

Trước diễn biến phức tạp của tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông, Vietnam Airlines đã chủ động điều chỉnh đường bay và kế hoạch khai thác các chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu nhằm tránh các vùng trời chịu ảnh hưởng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Việc điều chỉnh đường bay có thể khiến thời gian bay kéo dài hơn và ảnh hưởng dây chuyền đến lịch khai thác toàn mạng bay. Tuy nhiên, đây là giải pháp cần thiết, thể hiện nguyên tắc an toàn là ưu tiên cao nhất trong mọi quyết định khai thác của Vietnam Airlines.