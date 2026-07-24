Giá xăng dầu hôm nay 24/7: Dầu thế giới tăng cao, trong nước có giá mới

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch 23/7 tiếp đà tăng mạnh, giá dầu Brent đã vượt 100 USD/thùng. Đây là phiên tăng giá thứ 5 liên tiếp của giá dầu thế giới.

Kết thúc phiên giao dịch 23/7, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 7,04%, lên mức 100,7 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 22/5. Tương tự, giá dầu WTI tăng 6,2%, chốt phiên ở mức 92,19 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 4/6.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (24/7), giá dầu WTI tiếp tục đi lên.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 6h50' ngày 24/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 100,7 USD/thùng. Còn giá dầu WTI lên mức 92,37 USD/thùng, tăng 0,2% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tăng mạnh khi những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung do căng thẳng tại Trung Đông ngày càng gia tăng.

Đà tăng của giá dầu thế giới được thúc đẩy bởi lo ngại nguồn cung bị ảnh hưởng khi lực lượng Houthi tiếp tục tấn công các tàu trên Biển Đỏ, cộng thêm xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng.

Giá xăng dầu được điều chỉnh tăng. Ảnh: Nguyễn Huế

Sau khi tuyên bố sẽ áp đặt lệnh phong tỏa đường biển đối với các chuyến hàng xuất khẩu dầu của Saudi Arabia, lực lượng Houthi tại Yemen đã nhắm mục tiêu vào các tàu vận chuyển dầu của Saudi Arabia tại eo biển Bab el-Mandeb. Nhóm này cho biết đã tiến hành một chiến dịch quân sự tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia.

Hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia (SPA) xác nhận một trong hai tàu đã bốc cháy sau khi bị tấn công lúc đang di chuyển trên Biển Đỏ. Nhưng SPA không nêu rõ lực lượng nào đứng sau vụ tấn công.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng thông tin một tàu chở dầu đã bốc cháy trong một vụ nổ khi cố gắng đi theo một tuyến hàng hải đã bị gài thủy lôi ở khu vực phía nam eo biển Hormuz, gần bờ biển Oman, đồng thời hai tàu khác đã phải quay đầu.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran và lực lượng Houthi sẽ phải hứng chịu “đòn trừng phạt quân sự mạnh mẽ”.

Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent có thể vượt 120 USD/thùng trong quý IV năm nay và đạt mức trung bình khoảng 100 USD/thùng trong năm tới nếu tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz kéo dài đến năm 2027. Thậm chí, giá dầu có thể tăng cao hơn nếu eo biển Bab el-Mandeb và kênh đào Suez tiếp tục bị gián đoạn trong thời gian dài.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều qua (23/7).

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (24/7) được áp dụng giá bán như sau:

Theo kỳ điều hành 23/7, giá xăng E10 tăng 885 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.435 đồng/lít. Giá bán xăng E5 tăng 1.062 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.888 đồng/lít.

Giá bán dầu diesel tăng 2.439 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.768 đồng/lít.

Giá dầu mazut tăng 1.103 đồng/kg, giá bán không cao hơn 15.562 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho hay, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam tính đến ngày 23/7 như sau:

Giá xăng tại Thái Lan là 27.380 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); tại Campuchia là 28.012 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); tại Lào là 46.512 đồng/lít; tại Trung Quốc là 30.168 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); tại Việt Nam là 21.435 đồng/lít.

Giá dầu tại Thái Lan là 27.380 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); tại Campuchia là 32.247 đồng/lít; tại Lào là 37.056 đồng/lít; tại Trung Quốc là 27.189 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); tại Việt Nam là 25.768 đồng/lít.