Xổ số miền Nam: 3 giải độc đắc lộ diện vào chiều 1-6

Chiều 1-6, các đại lý vé số đã tìm ra thêm nhiều khách hàng trúng 3 giải độc đắc của 3 đài thuộc xổ số miền Nam là Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

Theo đó, vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 31-5, giải độc đắc (dãy số 080550) được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Đà Lạt là đại lý vé số Khánh Ly ở Biên Hòa, TP Đồng Nai.

Đến chiều 1-6, thêm khách hàng trúng giải độc đắc 9 vé Đà Lạt đã liên hệ với đại lý vé số Minh Nhựt ở TPHCM để đổi thưởng 18 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đà Lạt, giải độc đắc (dãy số 870587) của vé số Kiên Giang được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Kiên Giang là đại lý vé số Phát Tài ở TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 197341) của vé số Tiền Giang được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Tiền Giang là đại lý vé số Phú Lộc ở tỉnh Đồng Tháp.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 1-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.