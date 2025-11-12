Xếp hàng 10 tiếng để mua “người bột”, mỗi ngày chỉ bán đúng 40 chiếc

“Hình nhân bột” giá 90.000đ, khách xếp hàng từ sáng đến tối để mua

Trái với vẻ ngoài giản dị, người đàn ông với vẻ ngoài đã hằn rõ vệt thời gian này lại là “nghệ nhân nặn bột” nổi tiếng tại Trung Quốc. Qua đôi bàn tay khéo léo của ông, những cục bột nhào sẽ được “thiên biên vạn hóa” thành nhiều hình thù độc đáo, tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Ảnh: Dawan News

Từ ngày nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ các video ngắn, gian hàng nặn bột của ông luôn chật kín khách. Nhiều người từ nơi xa cũng lặn lội tới Cổ thành Vu Hồ - nơi ông nặn sản phẩm và bán trực tiếp. Cô Ding, một du khách từ xa đã tới đây xếp hàng từ 9 giờ sáng và đến tận 7 giờ tối mới nhận được một chú gấu Pooh làm từ bột.

Được biết, mỗi “hình nhân bột” được làm hoàn toàn thủ công nhưng giá bán không hề đắt, chỉ 25 NDT (90.000đ)/chiếc. Có rất nhiều nhân vật giả tưởng được yêu thích như Labubu, gấu bơ, thỏ Usagi… đều đã được ông chế tác khéo léo thông qua bột nhào. Nhiều khách sẽ đặt hàng theo yêu cầu riêng, đưa sẵn mẫu để ông Vương làm theo.

Ảnh: Dawan News

Thông thường, ông Vương mất khoảng 20-30 phút để nặn một “hình nhân bột”. Trước đây, ông có thể tự làm 20-25 chiếc mỗi ngày, nhưng hiện tại vì quá đông khách nên ông đã nhờ anh trai phụ giúp, kết quả làm được khoảng 40 chiếc/ngày.

Ông Vương đã theo nghề này từ năm 18 tuổi. Sau một năm học nghề, ông tự mở quầy hàng riêng. Hiện tại, ông đã có gần 40 năm tuổi nghề, là một “nghệ nhân thủ công” chính hiệu.

Ảnh: Dawan News

Những năm đầu, gian hàng của ông luôn đông nghịt khách. Nhưng sau này, khi nhu cầu thị trường giảm dần, nhiều đồng nghiệp của ông đã bỏ nghề, chỉ còn ông kiên trì trụ lại.

Trong suốt một thời gian dài, lượng khách hàng giảm sút khiến thu nhập của ông Vương giảm mạnh, nhưng ông Vương cho biết ông chưa bao giờ nghĩ đến việc chuyển nghề chỉ vì quá đam mê.

May mắn thay, với sự phát triển của mạng xã hội ngày nay, tài nghệ của ông Vương đã tiếp cận được với nhiều người xem ở khắp nơi thông qua các nền tảng video ngắn, thổi một luồng sinh khí mới vào “nghề thủ công lâu đời”.

Ảnh: Dawan News

"Một cặp vợ chồng cùng con nhỏ đã đi tàu cao tốc từ Thượng Hải đến gặp tôi, tôi đã làm ngay cho họ một Tôn Ngộ Không bằng bột và họ rất hài lòng", ông Vương kể lại. Ngoài ra, nhiều bạn trẻ đã liên hệ trực tuyến với ông để đặt làm “hình nhân bột” theo yêu cầu.

Sau khi nặn bột, ông Vương còn dùng màu vẽ để tô điểm thêm cho các nhân vật, khiến chúng trông chân thực và đẹp mắt hơn. Gần đây, ông đang có ý định mở một gian hàng online và tìm người để truyền nghề, với hy vọng nghệ thuật nặn bột thủ công có thể được kéo dài qua nhiều thế hệ tiếp theo.