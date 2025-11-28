Bộ Công Thương khuyến cáo khẩn với doanh nghiệp xuất khẩu ghế bọc đệm sang Canada

Doanh nghiệp xuất khẩu ghế bọc đệm Việt Nam sang Canada cần hợp tác cung cấp thông tin

Theo Thương vụ Việt Nam tại Canada, Cơ quan Dịch vụ biên giới Ca-na-đa (CBSA) vừa thông báo khởi xướng rà soát hành chính thuế chống bán phá giá (CBPG) và chống trợ cấp đối với mặt hàng ghế bọc đệm (UDS) có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời nhập khẩu từ Hoa Kỳ bởi Công ty Ashley Furniture Industries LLC.

Theo CBSA, đợt rà soát này nhằm cập nhật giá trị thông thường (normal values), giá xuất khẩu (export prices) và mức trợ cấp (amount of subsidy) đối với sản phẩm ghế bọc đệm (UDS).

Hoạt động rà soát được thực hiện trong khuôn khổ thực thi các kết luận của Tòa án Thương mại Quốc tế Canada (CITT) ban hành ngày 02/9/2021 và theo chính sách rà soát hành chính của CBSA, trên cơ sở đề nghị rà soát của một nhà nhập khẩu.

CBSA cho biết thông tin thu thập trong quá trình rà soát sẽ là cơ sở để xác định và cập nhật mức thuế CBPG và CTC đối với các lô hàng nhập khẩu trong thời gian tới theo Đạo luật Biện pháp Nhập khẩu Đặc biệt (SIMA).

Trường hợp doanh nghiệp (đối với rà soát thuế CBPG) hoặc Chính phủ (đối với rà soát thuế CTC) không cung cấp đầy đủ thông tin hoặc không hợp tác thẩm tra, CBSA có thể áp dụng mức thuế dựa trên thông tin sẵn có, với thuế CBPG lên tới 179,5% trên giá xuất khẩu đối với hàng Việt Nam, và thuế CTC tạm tính 1.914.726,79 VNĐ/chiếc.

Do vậy, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu liên quan nghiên cứu quy định pháp lý liên quan của Canada; Cung cấp đầy đủ thông tin được yêu cầu trong Bản câu hỏi điều tra và hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra Canada trong suốt quá trình rà soát và liên hệ với Cục Phòng vệ thương mại để được hỗ trợ.