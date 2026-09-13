Việt Nam bán loại vỏ cây có vị ngọt, cay, thu gần 214 triệu USD sau 8 tháng

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), tháng 8/2026, Việt Nam xuất khẩu 10.348 tấn quế, kim ngạch đạt 27,4 triệu USD. So với tháng 8/2025, lượng quế xuất khẩu tăng 12%.

Tính chung 8 tháng năm 2026, nước ta đã xuất khẩu 83.433 tấn quế, thu về gần 214 triệu USD, tăng nhẹ 0,5% về lượng và tăng 1,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Việt Nam là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu quế lớn trên thế giới. Loại vỏ khô có vị ngọt, cay đậm đà cùng hương thơm ấm nồng này của Việt Nam là gia vị được sử dụng phổ biến trong cả món ngọt lẫn món mặn, được nhiều nước trên thế giới ưa chuộng, trong đó có Ấn Độ, Mỹ, Bangladesh...

Việt Nam là quốc gia sản xuất và xuất khẩu quế lớn trên thế giới. Ảnh: Zing

Theo VPSA, Việt Nam có tiềm năng lớn về phát triển vùng nguyên liệu quế nhờ điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi phía Bắc và một số địa phương ở khu vực miền Trung.

Lợi thế nổi bật của cây quế nằm ở khả năng khai thác toàn diện. Trong đó, lá và cành được sử dụng để chưng cất tinh dầu; vỏ quế là nguyên liệu quan trọng cho ngành gia vị và dược liệu; gỗ quế được ứng dụng trong sản xuất đồ dùng và vật liệu xây dựng.

Trong khi đó, nhu cầu về gia vị của thế giới vẫn ở mức cao, không chỉ trong ngành thực phẩm mà còn được tiếp tục nghiên cứu và phát triển ứng dụng trong ngành dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng...

Việt Nam đã có hàng chục công ty đầu tư dây chuyền chế biến quế hiện đại, cho ra sản phẩm quế xay, quế bột để đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Năm 2025, tổng lượng quế xuất khẩu của nước ta đạt 120.295 tấn, kim ngạch vượt 300 triệu USD. Đây là mức cao nhất trong lịch sử xuất khẩu quế, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của quế Việt Nam trên thị trường gia vị toàn cầu.