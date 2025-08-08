Việc nhẹ lương cao: GenZ nhặt đá đếm tiền, mỗi tháng thu vài chục triệu

Làm giàu nhờ biến thứ “vô tri” thành "mỏ vàng"

Trên một nền tảng mạng xã hội xứ Trung, bài đăng có tiêu đề “Cách nhận nuôi hòn đá thú cưng” đã thu hút hơn 40.000 lượt thích.

Nhắc đến thú cưng, mọi người thường nghĩ tới chó, mèo, thỏ hoặc những sinh vật đáng yêu khác. Tuy nhiên, nhiều gia đình không thể nuôi chúng vì nhiều lý do khác nhau như dị ứng lông mèo, hen suyễn, quá bận rộn không có thời gian chăm sóc thú cưng. Vì vậy, nhiều người đã chuyển sang nuôi “hòn đá thú cưng” với chi phí thấp hơn và quan trọng nhất là không tốn công chăm sóc.

Xiao Wang, một người nuôi “hòn đá thú cưng” cho biết cô rất bận rộn với công việc. Thay vì phải dắt chó đi dạo hay chăm sóc mèo, cô chọn hòn đá làm vật nuôi vì vừa có thể trò chuyện với nó, vừa có thể thay cho nó những bộ cánh đẹp mắt mà không cần chăm sóc nhiều.

Những hòn đá cũng được người bán thiết kế ngoại hình dễ thương, với cặp mắt to tròn, nụ cười mỉm đáng yêu. Trên trang TMĐT Taobao của Trung Quốc, doanh số bán “hòn đá thú cưng” đã tăng vọt. Phần lớn khách hàng là thế hệ GenZ, tập trung ở Thượng Hải. Và khoảng 80% khách hàng là nữ giới.

Ngoài cung cấp những hòn đá thú cưng đáng yêu, nhiều gian hàng còn bán các sản phẩm kèm theo như quần áo cho “đá”, tổ cho “đá” và kem dưỡng cho “đá”.

“Hòn đá thú cưng” có giá bán khá rẻ, chỉ từ 10 - 30 NDT (35.000 - 107.000đ)/viên. Chúng là những viên đá cuội tròn, to, được tuyển chọn kỹ lưỡng để đảm bảo chất lượng về mặt ngoại hình.

Theo nhân viên một gian hàng chia sẻ, khách mua có thể chọn hình dạng và độ mịn bề mặt của “thú cưng” theo ý muốn. Ngoài ra, họ sẽ được tặng một xe đẩy nhỏ và miếng dán tạo mắt cho “thú cưng” khi mua hàng.

Ye Zi là chủ một cửa hàng bán sản phẩm đặc biệt này. Cô sinh năm 1999, đến từ Quảng Đông. Ye Zi bắt đầu kinh doanh “hòn đá thú cưng” vào tháng 7/2023. Cô lấy cảm hứng từ bộ phim “Kẻ trộm mặt trăng”, cô đã nảy ra ý tưởng bán những viên đá thú cưng tròn trịa dễ thương.

Tại cửa hàng của Ye Zi, mặt hàng bán chạy nhất là combo “hòn đá thú cưng”, bao gồm một viên đá cuội 2-7cm, một thẻ “căn cước công dân” của hòn đá, một cuốn sách hướng dẫn nuôi, một chiếc mũ rơm, tổ bằng rơm cho đá và một số miếng dán giúp tạo các biểu cảm khác nhau cho đá. Chỉ trong hai tháng, Ye Zi đã bán được hơn 1.000 đơn hàng như vậy và kiếm được thu nhập hơn 10.000 NDT (35,6 triệu đồng)/tháng.

Theo cô chủ GenZ chia sẻ, hầu hết sản phẩm trong cửa hàng đều được nhập từ một mỏ đá mà họ đã hợp tác từ lâu. Nhà máy sẽ sàng lọc đơn giản, đánh bóng đá cuội. Sau đó, Ye Zi sẽ rửa đá để loại bỏ bùn đất, chụp “ảnh thẻ” cho đá và thực hiện các khâu chăm sóc cơ bản trước khi đăng bán chúng trên sàn TMĐT.

Ye Zi tiết lộ thêm, một số loại đá thô ráp có thể không được ưa chuộng nếu dùng làm đồ trang trí, nhưng nếu làm thú cưng, kết cấu khác biệt và độ thô rạp này lại chính là nét hấp dẫn độc đáo của từng viên đá. Vì vậy, Ye Zi cũng trang bị cho “hòn đá thú cưng” nhiều vật dụng nhỏ để tạo bản sắc riêng cho chúng, biến chúng thành những “sinh vật sống” thực thụ.