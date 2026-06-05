Chủ nhân giải độc đắc hơn 83 tỷ đồng không đeo mặt nạ nhận thưởng

Chiều 5/6, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao giải độc đắc loại hình xổ số Power 6/55 kỳ quay 1.350 trị giá hơn 83 tỷ đồng cho anh Bùi Văn Mạnh (SN 1981, ngụ phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM).

Điều đáng chú ý là anh Mạnh không đeo mặt nạ khi nhận thưởng. Anh cũng chính là khách hàng trúng giải thưởng có giá trị cao nhất tính đến thời điểm hiện tại đồng ý tiết lộ danh tính.

Anh Bùi Văn Mạnh không đeo mặt nạ nhận giải độc đắc "khủng". (Ảnh: Đại Việt)

Anh Mạnh chính là chủ nhân tấm vé may mắn trúng giải độc đắc với dãy số 01 - 14 - 15 - 19 - 23 - 34.

Đại diện Vietlott cho biết, trước đây đã có 8 người trúng thưởng đồng ý tiết lộ danh tính. Như vậy, số người công khai danh tính chỉ chiếm hơn 1% số lượng người trúng các giải độc đắc kể từ khi Vietlott đi vào hoạt động.

Tại lễ trao giải, anh Mạnh cùng người thân trong gia đình đến nhận thưởng. Anh cho biết quê gốc ở Hòa Bình, hiện kinh doanh tự do và đã gắn bó với Vietlott khoảng 10 năm. Mỗi tuần, anh dành khoảng 300.000 đồng để mua vé số Vietlott.

Chia sẻ về khoảnh khắc biết mình trúng giải độc đắc, anh Mạnh cho biết anh vô cùng bất ngờ và vui mừng. Người đầu tiên anh báo tin vui là vợ.

"Tôi uớc mơ trúng Vietlott một lần sẽ công khai danh tính và điều đó đã trở thành sự thật", anh Mạnh nói.

Anh Mạnh nhận thưởng cùng vợ. (Ảnh: Đại Việt)

Anh Mạnh cho biết sẽ sử dụng số tiền trúng thưởng một cách hợp lý, đồng thời dành 1 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, người trúng thưởng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân trị giá 10% giải thưởng và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Với giá trị giải độc đắc hơn 83 tỷ đồng, anh Mạnh sẽ thực lĩnh gần 75 tỷ đồng.

Cũng trong kỳ quay số mở thưởng thứ 1.350, Vietlott ghi nhận thêm hai khách hàng trúng Jackpot 2. Mỗi người nhận khoảng 2,97 tỷ đồng sau khi chia đều giá trị giải thưởng. Tổng giá trị giải thưởng được Vietlott trao trong kỳ quay này lên tới hơn 92 tỷ đồng.