Loại ốc có kích thước khổng lồ, giá gần 1 triệu đồng/con được dân thành phố săn lùng, có tiền cũng khó mà mua

Ốc giác hay còn gọi là ốc hoàng đế là một loài ốc trong họ Volutidae. Đây là một loài ốc cỡ lớn và rất có giá trị kinh tế và xuất hiện nhiều ở các vùng biển ở Việt Nam. Sở hữu chất thịt mềm, thơm đặc trưng, ốc giác là món khoái khẩu của nhiều thực khách.

Ốc giác thường sống ở vùng nước sâu, đáy biển có cát pha đá, nơi dòng chảy ổn định và nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào. Sở dĩ, ốc giác được gọi là "lộc trời" bởi vì để khai thác được ốc giác đòi hỏi kinh nghiệm và cả may mắn, bởi loài ốc này không xuất hiện quanh năm, cũng không tập trung thành số lượng lớn. Có những chuyến biển kéo dài nhiều ngày nhưng chỉ thu được vài con đạt kích thước tiêu chuẩn.

Ốc giác là món đặc sản có thể thấy nhiều ở vùng biển ở Việt Nam. Sở hữu hương vị thơm ngon, chắc thịt, ốc giác được nhiều người ưa chuộng.

Điều khiến ốc giác trở nên đặc biệt chính là kích thước vượt trội so với mặt bằng chung các loài ốc. Một con ốc giác trưởng thành thường nặng từ 1-3kg, trong khi những cá thể lớn có thể đạt trọng lượng lên tới khoảng 5kg, được xem là “hàng hiếm” và có giá thành đắt đỏ.

Vỏ ốc dày, cứng, xoắn tròn, cầm lên nặng tay, tạo cảm giác chắc chắn và “đáng giá” ngay từ bên ngoài. Theo các thương lái, để đạt đến kích thước này, ốc giác phải mất nhiều năm sinh trưởng trong môi trường biển sạch, nên số lượng không nhiều và khó chủ động nguồn cung.

Không chỉ có trọng lượng lớn với phần thịt dày, giòn sần sật, đặc sản này còn gây ấn tượng bởi hương vị ngon ngọt tự nhiên, 1 con có thể chế biến được vài món, đủ cho 4-5 người thưởng thức.

Phần thịt ốc dày, trắng, khi chế biến đúng cách sẽ giữ được độ giòn dai tự nhiên, không bở, không khô. Vị ngọt đậm đà, hậu vị mặn mòi của biển khiến nhiều thực khách chỉ cần nếm thử một lần là nhớ. Những con ốc càng lớn thì phần thịt càng nhiều, ít hao hụt, rất phù hợp cho các món cần giữ trọn hình thức để tôn vinh nguyên liệu.

Ốc giác dễ chế biến thành nhiều món ngon khác nhau.

Ốc giác không chỉ được biết đến bởi kích thước lớn và độ hiếm mà còn chinh phục thực khách nhờ khả năng chế biến đa dạng, phù hợp với nhiều khẩu vị khác nhau. Từ những món quen thuộc như ốc giác xào rau muống, xào bơ tỏi, xào sa tế cho đến các cách chế biến cầu kỳ hơn, thịt ốc vẫn giữ được độ giòn dai tự nhiên và hương vị đậm đà đặc trưng của biển cả. Mỗi món ăn từ ốc giác đều mang theo vị mặn mòi, ngọt hậu, đủ để gây ấn tượng mạnh với người thưởng thức ngay từ lần đầu.

Hiện ốc giá có giá từ 150.000 - 250.000 đồng/kg, hay loại ốc giác vàng có giá lên đến gần 500.000 đồng/kg. Do đó, những con kích cỡ lớn từ 4-5kg thì có giá thành lên đến hơn 1 triệu đồng/con. Thế nhưng, nhờ chất thịt dai, ngon, dễ chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn nên nhiều người sẵn sàng chi mạnh tay để mua về làm quà biếu, hoặc phục vụ các bữa tiệc gia đình, đãi khách quan trọng.

Chính sự hiếm hoi ấy đã đẩy giá ốc giác lên mức cao. Trên thị trường, những con ốc giác lớn thường được cân ký và bán theo từng con.

Không dừng lại ở giá trị ẩm thực, ốc giác còn được đánh giá cao về mặt dinh dưỡng. Loài ốc này chứa hàm lượng protein dồi dào cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu như kẽm, sắt, canxi, photpho… giúp bổ sung năng lượng và hỗ trợ cơ thể phục hồi hiệu quả.

Đặc biệt, các axit béo có trong thịt ốc giác được cho là có tác dụng chống viêm, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ quá trình lành vết thương. Nhờ đó, ốc giác không chỉ phù hợp với người trưởng thành mà còn được xem là nguồn dinh dưỡng tốt cho trẻ em, người mới ốm dậy hoặc người vừa trải qua phẫu thuật, cần bồi bổ sức khỏe.

Do có kích thước lớn và phần thịt dày, ốc giác cần được sơ chế kỹ trước khi chế biến để giữ trọn hương vị và độ an toàn. Sau khi tách khỏi vỏ, thịt ốc nên được chà xát với muối hạt hoặc nước cốt chanh để loại bỏ nhớt và mùi tanh, sau đó rửa sạch nhiều lần bằng nước lạnh. Khi nấu, không nên chế biến quá lâu vì nhiệt độ cao kéo dài sẽ làm thịt ốc bị dai và mất độ ngọt tự nhiên. Gia vị cũng cần nêm vừa phải để không lấn át hương vị đặc trưng.

Giữa vô vàn hải sản phong phú, ốc giác vẫn giữ cho mình vị thế riêng nhờ sự hiếm hoi, kích thước khủng và giá trị dinh dưỡng cao. Tuy giá thành đắt đỏ nhưng thứ hải sản được gọi là "lộc trời" này vẫn được nhiều người lựa chọn để thưởng thức.