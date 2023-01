Vì sao khách hàng lưỡng lự thuê xe ô tô tự lái dịp Tết

Dòng xe bình dân đắt khách

Chỉ còn khoảng hơn 10 ngày nữa là đến dịp Tết nguyên đán nhưng đại diện một công ty cho thuê xe tự lái khá uy tín ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, hiện công ty vẫn còn hơn 10 đầu xe cho thuê tự lái và mới chỉ “chốt” được hợp đồng cho thuê khoảng 50 chiếc từ đầu mùa đến nay. Vẫn còn hơn chục chiếc xe ô tô hạng sang đang chờ khách đặt cọc trong những ngày tới.

Theo đại diện của Công ty này, những năm trước khách thường đến đặt tiền từ đầu tháng 12 âm lịch. Nếu như không đặt trước thì chắc chắn sẽ không thuê được xe. Thế nhưng năm nay tình hình có vẻ chậm hơn, nhiều khách đến giờ vẫn còn đang cân nhắc, lưỡng lự chưa chốt có thuê hay không.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Hòa - chủ cơ sở cho thuê xe tự lái ở Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, đến thời điểm này cơ sở cho thuê xe tự lái vẫn còn 7 xe dòng cao cấp, toàn bộ tổng số xe 35 chiếc của nhà anh đã cho thuê gần hết. Đắt khách nhất vẫn là những dòng xe bình dân giá rẻ với giá không tăng so với dịp Tết các năm trước.

Cụ thể, với các dòng xe phổ thông cỡ nhỏ như Kia Morning, Hyundai i10, VinFast Fadil,… giá thuê cho mỗi ngày Tết là khoảng trên dưới 1 triệu đồng. Các loại xe thông dụng khác thường cháy hàng vào những dịp Tết như Toyota Vios, Hyundai Accent, Kia Cerato, Mitsubishi Xpander đời mới cũng có giá thuê 1,5-1,7 triệu mỗi ngày.

Thị trường cho thuê xe tự lái vẫn còn nhiều lựa chọn (Ảnh: Minh họa)

Còn những mẫu xe cao cấp hơn như Hyundai SantaFe, Toyota Fortuner hay Mazda CX-5 có giá khoảng 2 triệu/ngày. Dịp Tết nên khách buộc phải thuê theo gói là 10 ngày, không được xé lẻ.

Anh Hòa thông tin, giá thuê xe ngày Tết sẽ cao gần gấp đôi so với ngày thường, tuy vậy giá này cũng không cao hơn so với các năm trước. Thậm chí năm nay nhiều khách còn mặc cả rất nhiều mới chịu chốt. Nhiều khi chiều khách quen và muốn đặt cọc sớm cho được việc nên các cơ sở cho thuê cũng giảm giá cho khách một chút, song các dòng xe sang có giá thuê cao nên thường chậm hơn so với các dòng xe bình dân.

Khách hàng cân nhắc

Hiện nhiều chủ cơ sở cho thuê xe tự lái ở Hà Nội cùng chung nhận định, thị trường xe tự lái năm nay tuy vẫn đông khách, dù không quá nóng như những năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng bởi thu nhập giảm nên nhiều khách tiếc tiền thuê xe mà cân nhắc các phương án khác.

Anh Nguyễn Văn Hòa - chủ cơ sở cho thuê xe tự lái ở Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) nhận định, năm nay Tết nghỉ 7 ngày, như vậy cả dịp Tết khách phải bỏ ra từ 10-50 triệu chỉ riêng cho việc thuê xe, chưa tính tiền xăng và phí cầu đường. Nếu làm ăn được thì không nói làm gì nhưng với một năm kinh tế khó khăn như 2022 thì đây là khoản tiền khá lớn mà nhiều người đang cân nhắc.

Trao đổi với chúng tôi, anh Lê Xuân Huấn, một khách hàng thường xuyên thuê xe vào dịp cuối năm để về quê đi chơi Tết cho biết, năm nay anh chưa quyết định, vì nếu chọn dòng xe bình dân thì thấy không phù hợp, nhưng các dòng xe sang thì vẫn cần phải cân nhắc thêm, giá thuê đắt, các chi phí đi kèm cũng đắt.

Anh này cho biết, năm ngoái anh cũng thuê một chiếc Hyundai Santa Fe đời mới với giá 2,5 triệu/ngày, nhưng năm nay anh chưa quyết định, vì giờ xe bạn bè cũng nhiều nếu giá không hợp lý thì sẽ đi về cùng người quen, về quê cũng có các dịch vụ xe taxi, xe tự lái, có lái cũng nhiều nên sẽ tiện đi lại hơn trước.

“Nếu giá đắt thì sẽ về quê với người quen, cần đi đâu thì thuê xe sẽ tiết kiệm được khối tiền, chứ thuê xe nếu xước xát, hỏng hóc thì phải đền, thậm chí số tiền bỏ ra để khắc phục còn nhiều hơn tiền thuê xe”, anh Huấn nói.

Còn anh Nông Văn Thuận (quê Lào Cai) đang làm việc tại Hà Nội thường thuê xe tự lái vào dịp nghỉ Tết phân tích, nếu thuê xe đi lại dịp Tết thì sẽ tốn kém hơn rất nhiều, có thể chiếm 1 nửa số tiền thu nhập dịp cuối năm, vì việc đi lại ngày Tết cũng đông đúc nên dễ dẫn đến va chạm không đáng có.

Anh này cho biết, các năm trước đây, thường anh thuê xe đi về Tết để thuận lợi việc di chuyển, nhưng năm nay thì anh đang cân nhắc kỹ, bởi dịch vụ cho thuê xe nhiều khi là cái bẫy nợ không đáng có.

Anh kể: “Tết năm 2019, tôi thuê một chiếc xe Toyota Corolla Altis với giá 1,5 triệu đồng/ngày, sau Tết trên đường di chuyển xuống Hà Nội, va chạm với 1 chiếc xe khác, nên tôi phải bỏ tổng chi phí sửa lại chiếc xe thuê cho chủ xe với giá 99 triệu đồng, cộng với gần 30 triệu tiền thuê xe, vì sô ngày xe lưu ở gara sửa mất khá lâu”.

Việc này khiến anh Thuận phải làm việc để trả khoản vay sửa xe hơn 1 năm mới hết. Vậy nên, năm nay anh quyết định sẽ không thuê xe tự lái nữa và di chuyển về quê bằng xe khách rồi thuê taxi đi lại trong dịp Tết năm 2023 này.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/vi-sao-khach-hang-luong-lu-thue-xe-o-to-tu-lai-dip-tet-1431566.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/vi-sao-khach-hang-luong-lu-thue-xe-o-to-tu-lai-dip-tet-1431566.ngn