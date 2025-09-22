Vì sao iPhone 17 Pro Max lại có giá 2.000 USD?

Phiên bản iPhone 17 Pro Max dung lượng 2TB là lần đầu tiên Apple đưa ra lựa chọn lưu trữ lớn đến vậy. Mức giá 2.000 USD chủ yếu đến từ việc bổ sung tùy chọn bộ nhớ này, nhắm tới những người dùng cần dung lượng khổng lồ cho công việc sáng tạo nội dung hay dựng phim.

Trong khi đó, các đối thủ như Samsung Galaxy S25 Ultra hay Google Pixel 10 Pro XL chỉ dừng lại ở 1TB bộ nhớ. Đây được xem là cách để Apple khẳng định sự khác biệt trong phân khúc cao cấp, dù giá vẫn thấp hơn một số mẫu điện thoại gập của Samsung hay Google vốn có giá từ 2.149 đến 2.419 USD cho bản 1TB.

Theo các nhà phân tích, bước đi này giúp Apple nâng giá bán trung bình của iPhone, gia tăng doanh thu mà không cần bán thêm nhiều máy – chiến lược quan trọng trong bối cảnh thị trường smartphone toàn cầu tăng trưởng chậm.

Apple iPhone 17 Pro và Pro Max trong sự kiện tại khuôn viên Apple Park ở Cupertino, California, vào ngày 9/9/2025.

Người tiêu dùng có sẵn sàng chi trả?

Thực tế, không phải tất cả người mua đều phải trả ngay mức giá 2.000 USD. Tại Mỹ, 55% khách hàng mua điện thoại theo hình thức trả góp hoặc tận dụng chương trình đổi máy, giúp giảm đáng kể chi phí ban đầu.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sự bất ổn kinh tế và áp lực lạm phát khiến nhu cầu ở phân khúc giá rẻ bị nén lại, trong khi các mẫu iPhone cao cấp lại bán tốt hơn, đặc biệt tại thị trường Mỹ. Điều này phần nào lý giải vì sao Apple chọn đẩy mạnh dòng Pro thay vì hạ giá phổ thông.

Ngoài ra, mức dung lượng 2TB được đánh giá là “quá thừa” với hầu hết người dùng phổ thông. Chỉ những người làm nghề sáng tạo nội dung, quay phim hoặc thiết kế đồ họa mới thực sự tận dụng hết bộ nhớ khổng lồ này.

Apple muốn nhắm đến nhóm khách hàng nào?

Với iPhone 17 Pro và Pro Max, Apple tiếp tục định vị đây là công cụ dành cho người sáng tạo. Máy được trang bị camera zoom xa hơn, pin lâu hơn, chip xử lý mạnh hơn và khả năng tản nhiệt tốt hơn, phù hợp cho việc quay dựng video chất lượng cao.

Apple thậm chí còn dùng chính iPhone 17 Pro để quay sự kiện ra mắt sản phẩm vào ngày 9/9 tại Cupertino, như một cách quảng bá sức mạnh của thiết bị. Các chuyên gia nhận định, chiến lược này nhằm củng cố hình ảnh iPhone Pro như một thiết bị chuyên nghiệp chứ không chỉ là điện thoại thông minh thông thường.

Dự báo, lượng đặt trước iPhone 17 sẽ tăng từ 5–10% so với năm ngoái, bởi khoảng 20% người dùng iPhone trên toàn cầu chưa nâng cấp trong 4 năm qua. Điều đó cho thấy sức hút của dòng Pro vẫn còn rất lớn.