Vì sao du khách nước ngoài đổ xô đến Trung Quốc mua sắm?

Khi chuẩn bị hành lý cho chuyến đi Trung Quốc, Grace Andrews, một nhà sáng tạo nội dung người Mỹ, đã mang theo một chiếc vali hoàn toàn trống, dành riêng cho những món đồ dự định mua tại đây. Đến khi trở về nhà, chiếc vali ấy đã chật kín hàng hóa.

Trong một video đăng trên mạng xã hội hồi đầu tháng này, thu hút hàng nghìn lượt thích, Andrews giới thiệu những món đồ mua được tại Trung Quốc, từ các sản phẩm gốm sứ cổ tinh xảo đến những hộp đồ chơi bí ẩn theo xu hướng, cùng nhiều quần áo, giày dép và túi xách của các thương hiệu nội địa.

Khi lượng khách quốc tế đến Trung Quốc ngày càng tăng, một xu hướng mới cũng xuất hiện trên mạng xã hội: “China haul”, thuật ngữ chỉ việc giới thiệu hàng loạt món đồ mua được tại Trung Quốc. Xu hướng này nối tiếp những trào lưu liên quan đến Trung Quốc trước đó, chẳng hạn như “Chinamaxxing”.

Người đi bộ băng qua đường bên ngoài một trung tâm mua sắm ở quận Xuhui, Thượng Hải. (Ảnh: AFP)

Nhờ quy mô lớn và sự đa dạng của chuỗi cung ứng trong nước, du khách nước ngoài ngày càng có xu hướng mua các mặt hàng tiêu dùng thông thường tại Trung Quốc, thay vì chỉ lựa chọn những món quà lưu niệm sản xuất hàng loạt.

Theo số liệu chính thức, năm ngoái, doanh số hàng hóa được mua thông qua chương trình hoàn thuế khi xuất cảnh, chủ yếu phục vụ khách du lịch nước ngoài, tăng 95,9%. Mức tăng này vượt xa tốc độ tăng 17,1% về lượng khách quốc tế trong cùng kỳ.

Theo ông Anthony Anastasi, trợ lý giáo sư kinh tế tại Sino-British College thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải, mức tăng mạnh trong chi tiêu bán lẻ cho thấy “cơn sốt mua hàng Trung Quốc” không đơn thuần là một hiện tượng lan truyền trên internet.

“Thị trường tiêu dùng nội địa Trung Quốc đang tự trở thành một điểm hấp dẫn đối với du khách”, ông Anastasi nhận định.

Giá cả cạnh tranh, chính sách thuận lợi thúc đẩy mua sắm

“Trung Quốc từ lâu đã sản xuất hàng hóa phục vụ người tiêu dùng trên khắp thế giới. Điều thay đổi là mức độ dễ dàng mà du khách nước ngoài có thể tiếp cận thị trường nội địa của nước này”, ông Anastasi nói.

Theo ông, việc mở rộng chính sách miễn thị thực, đơn giản hóa thanh toán và tạo thuận lợi cho thủ tục hoàn thuế đã giúp giảm bớt những rào cản đối với hoạt động du lịch và mua sắm tại Trung Quốc.

Đối với du khách, một món hàng chỉ cần có giá thấp hơn sản phẩm tương tự tại quê nhà là đã đủ tạo cảm giác đáng mua, bởi chi phí đi lại và lưu trú vốn đã được tính vào ngân sách chuyến đi. Những món hàng có giá cạnh tranh như vậy không khó tìm tại một thị trường tiêu dùng rộng lớn như Trung Quốc, nơi có danh mục sản phẩm đa dạng và mức giá hấp dẫn ở nhiều phân khúc.

Mỹ phẩm là một ví dụ. Một bảng phấn mắt của Flower Knows, thương hiệu mỹ phẩm Trung Quốc nổi tiếng với bao bì mang phong cách công chúa và ngày càng được ưa chuộng ở thị trường nước ngoài trong những năm gần đây, có giá khoảng 100 nhân dân tệ (14,95 USD) trên các nền tảng trong nước, chỉ bằng khoảng một nửa giá bán tại cửa hàng ở nước ngoài.

Nhằm kích thích nền kinh tế, Trung Quốc đã từng bước mở rộng chính sách miễn thị thực từ năm 2023 cho công dân khoảng 50 quốc gia, trong đó có Australia, Nga, Singapore và phần lớn các nước châu Âu.

Ảnh chụp màn hình bài đăng trên mạng xã hội của nhà sáng tạo nội dung người Mỹ Grace Andrews. (Ảnh: Instagram/grace.andrews)

Bên cạnh đó, chính phủ Trung Quốc đẩy mạnh các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong thanh toán cho người nước ngoài. Đây từng là một trở ngại đáng kể đối với du khách khi đến một quốc gia mà các giao dịch không dùng tiền mặt đã trở nên phổ biến.

Các nền tảng thanh toán lớn, gồm WeChat Pay của Tencent Holdings, UnionPay và Alipay của Ant Group, đã tăng cường khả năng kết nối với các ví điện tử quốc tế. Nhờ đó, du khách có thể quét mã QR tại các điểm bán hàng ở Trung Quốc và thanh toán trực tiếp bằng những ứng dụng quen thuộc.

Thượng Hải đang đi đầu trong nỗ lực thúc đẩy hoạt động bán lẻ phục vụ khách quốc tế. Là một trong những điểm đến hàng đầu của du khách nước ngoài, thành phố đặt mục tiêu tăng doanh thu bán hàng miễn thuế cho nhóm khách này lên gần gấp 5 lần trong 5 năm tới.

Với định hướng trở thành trung tâm tiêu dùng quốc tế, Thượng Hải ghi nhận doanh thu hoàn thuế đạt 4,28 tỷ nhân dân tệ trong năm ngoái và đặt mục tiêu nâng con số này lên khoảng 20 tỷ nhân dân tệ vào năm 2030.

Không chỉ là chuyện giá rẻ

Theo ông Anastasi, bên cạnh yếu tố giá cả, mua sắm tại Trung Quốc còn mang đến cho du khách cơ hội khám phá sản phẩm mới và tham gia vào các xu hướng tiêu dùng. Mạng xã hội đang giới thiệu đến khách quốc tế những mặt hàng mà trước đây họ có thể chưa từng nghĩ đến, trong bối cảnh sức hút của du lịch Trung Quốc ngày càng gia tăng.

Brooke Carline, một du khách người Mỹ đến Trung Quốc hồi đầu tháng 9, đã dành ngân sách mua sắm cho cả những mặt hàng hiện đại như đồ chơi lẫn các sản phẩm truyền thống như tách trà. Theo cô, quyết định mua hàng chịu ảnh hưởng đáng kể từ chất lượng phục vụ và trải nghiệm tại cửa hàng.

“Mỗi cửa hàng tôi ghé thăm ở Trung Quốc đều có những nhân viên rất nhiệt tình, thân thiện và hào hứng khi thấy khách hàng mua sắm. Mỗi món đồ bạn mua đều đi kèm một câu chuyện và lời giải thích”, Carline chia sẻ.

“Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Vì vậy, việc mang về nhà một vài món đồ gợi nhớ đến văn hóa Trung Quốc thực sự rất quan trọng đối với tôi”, cô nói thêm.

Trong báo cáo công bố hồi tháng 9, Ngân hàng đầu tư đa quốc gia UBS dự báo doanh thu từ du lịch quốc tế đến Trung Quốc có thể đạt 470 tỷ USD vào năm 2040. Theo ngân hàng này, triển vọng tăng trưởng được hỗ trợ bởi việc tối ưu hóa chính sách hoàn thuế và sự phát triển mạnh mẽ của các thương hiệu nội địa.

Theo SCMP