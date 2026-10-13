Xu hướng thuê mẫu nam chụp ảnh lãng mạn ở Trung Quốc

Hồi tháng 7, Xue Dinge, blogger mảng phong cách sống đã chi 4.520 tệ (672 USD) cho buổi chụp ảnh lãng mạn dài 30 phút với hai người mẫu nam. Trong không gian ấm cúng của studio, nhiếp ảnh gia hướng dẫn Xue cùng các người mẫu thực hiện những tư thế thân mật, chẳng hạn như cảnh người mẫu nam nâng niu gương mặt cô hay hai người chạm trán vào nhau.

Một người mẫu nam khác xuất hiện với phần thân trên để trần, khoe trọn vóc dáng săn chắc khi ôm lấy cô trong bồn tắm và tạo những dáng vẻ đầy tình tứ.

"Chúc mừng chúng ta đã bước vào kỷ nguyên dịch vụ dành cho phái nữ", cô chia sẻ trải nghiệm trên mạng.

Một blogger làm đẹp ở Trung Quốc khoe ảnh chụp cùng người mẫu nam. Ảnh: SCMP

Wenji, một khách hàng khác ở thành phố Thành Đô, tây nam Trung Quốc, đã trả 3.000 tệ (447 USD) cho buổi chụp ảnh theo phong cách tình nhân. Cô lên ý tưởng kịch bản, trong đó Wenji sẽ cãi nhau với bạn trai trước khi bắt gặp anh đứng đợi ngoài cửa với vẻ buồn bã rơi lệ.

"Người mẫu chỉ đơn thuần là công cụ để tôi tạo ra những bức ảnh đẹp. Chụp ảnh cũng giống như dệt nên một giấc mơ vậy. Tôi đang trả tiền cho một khung cảnh khiến trái tim mình rung động", Wenji chia sẻ.

Đặt trụ sở tại Nam Kinh, Mu Zhao Studio tự nhận là studio nhiếp ảnh đầu tiên tại Trung Quốc cung cấp dịch vụ chụp ảnh phong cách tình nhân với người mẫu nam. Các gói dịch vụ có mức giá dao động từ 7.200 nhân dân tệ cho 9 bức ảnh đã qua chỉnh sửa, đến 28.000 nhân dân tệ cho gói "trải nghiệm tình nhân" trọn ngày, bao gồm thay nhiều trang phục và nhận 120 bức ảnh.

Khách hàng nữ chụp ảnh cùng hai người mẫu nam. Ảnh: SCMP

Người mẫu nam thường là người mẫu quảng cáo hoặc người có sức ảnh hưởng trên mạng. Thù lao của họ được xác định dựa trên các yếu tố như ngoại hình, chiều cao, số lượng người theo dõi và kỹ năng thể hiện.

Mu Zhao, nhà sáng lập studio, nhận thấy một số khách hàng tìm đến dịch vụ để có những bức ảnh đôi đẹp mắt, trong khi những người khác muốn trải nghiệm cảm giác hẹn hò với một chàng trai bảnh bao, hoặc dùng những bức ảnh này để giảm bớt áp lực từ gia đình về chuyện kết hôn.

Mu Zhao nhấn mạnh rằng các tư thế thân mật được thiết kế trong khuôn khổ chuẩn mực xã hội phù hợp; studio cũng tránh để khách hàng và người mẫu trao đổi thông tin liên lạc cá nhân, dù thực tế có những khách hàng nảy sinh tình cảm với người mẫu.

Cô tin rằng ngày càng nhiều phụ nữ tự tin hơn trong việc bày tỏ nhu cầu của bản thân, dù là về ngoại hình, những mong muốn thầm kín hay sự thỏa mãn về mặt cảm xúc.

"Phụ nữ nên dũng cảm nói lên nhu cầu của chính mình. Chỉ cần chi tiền để bản thân cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi", cô nói thêm.

Xu hướng này phản ánh một sự thay đổi rộng lớn hơn tại Trung Quốc đối với các dịch vụ thuê người đồng hành có trả phí. Tại đây, phụ nữ có thể thuê nam giới đi cùng trong nhiều hoạt động đa dạng, từ các hoạt động ngoài trời cho đến những trò chơi nhập vai tương tác.

Người mẫu nam tạo dáng nâng cằm khách hàng nữ. Ảnh: SCMP

Nhiều khách hàng coi đây là cơ hội để tận hưởng cảm giác lãng mạn trong chốc lát.

"Đây mới đích thực là tận hưởng. Những bức ảnh này thỏa mãn mọi mơ mộng của những người chưa có bạn trai", một người viết trên mạng.

Tuy nhiên, cũng có người đặt câu hỏi về sức hút của dịch vụ này. "Tại sao lại phải tốn tiền chụp ảnh với một người lạ? Họ đâu phải bạn bè hay người nổi tiếng gì đâu", một người khác bình luận.

"Dịch vụ này không nên chỉ được dán nhãn là dành cho phụ nữ. Phụ nữ trả tiền để ăn diện và chụp những bức ảnh thân mật với đàn ông, nhưng dường như chính các người mẫu nam mới là người hưởng lợi", một người khác nhận xét.