Vận động người dân duy trì ao nuôi, đợi tôm thẻ tăng giá thời gian tới

Tổng diện tích thả nuôi tôm nước lợ đến nay tại Long An là 3.053ha/6.600ha, đạt 46,3% so với kế hoạch, bằng 89,8% so với cùng kỳ. Trong đó: Tôm sú 450ha, tôm thẻ chân trắng 2.604ha. Diện tích thu hoạch là 2.443ha, năng suất bình quân ước 2,1 tấn/ha, sản lượng là 5.126 tấn. Trong đó, tôm sú: Diện tích thu hoạch 315ha, năng suất 1,4 tấn/ha, sản lượng 434 tấn; tôm thẻ chân trắng: Diện tích thu hoạch 2.127ha, năng suất 2,2 tấn/ha, sản lượng 4.692 tấn.