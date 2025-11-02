Túi đựng củi đắt bậc nhất thế giới, hơn 14 triệu/cái, liệu ai sẽ mua?

Túi đựng củi phiên bản giới hạn, thiết kế khiến người dùng “băn khoăn”

Ở xứ lạnh, túi đựng củi là vật dụng quen thuộc, được thiết kế chuyên dụng để mang và cất giữ củi, thường được sử dụng cho các hoạt động ngoài trời như cắm trại, dã ngoại. Túi thường có quai xách để dễ dàng mang vác.

Vậy, với những công năng đơn giản này, một chiếc tủi đựng củi liệu sẽ có giá bao nhiêu? Mới đây, thương hiệu thời trang Ralph Lauren đã trình làng một mẫu túi đựng củi với thiết kế thời thượng đẹp mắt. Tuy nhiên, mức giá của sản phẩm này lại khiến nhiều người bị sốc khi lên đến 775 đô la Canada (khoảng 14,2 triệu đồng). Tại một gian hàng flagship của hãng tại Trung Quốc, giá bán của mẫu túi này còn lên đến 5390 NDT (19,4 triệu đồng).

Ảnh chụp màn hình

Túi được làm từ chất liệu da lộn, màu đen tối giản, có quai xách tiện dụng. Nhà sản xuất cho biết thiết kế túi được lấy cảm hứng từ việc đựng củi, kết hợp giữa tính thời trang độc đáo và tính thực dụng. Công dụng của túi không chỉ giới hạn ở việc đựng củi, người dùng có thể tự do kết hợp và sử dụng theo nhu cầu cá nhân.

Tuy nhiên, với thiết kế dạng hở, sẽ thật khó để người dùng có thể dùng mẫu túi này như túi xách đựng đồ cá nhân thông thường, bởi những món đồ bên trong như điện thoại hay chìa khóa có thể rơi ra ngoài bất kỳ lúc nào.

Được biết, đây là túi xách phiên bản giới hạn thuộc bộ sưu tập mùa thu 2025, được lên kệ từ ngày 3/9/2025 cho đến khi hết hàng. Sản phẩm được làm từ da bò, có nguồn gốc từ trang trại của Ralph Lauren tại Mỹ. Sản phẩm được chế tác bằng kỹ thuật truyền thống, chất liệu tự nhiên và tay nghề thủ công điêu luyện là những yếu tố quan trọng quyết định giá thành.