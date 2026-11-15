Giá điện, giá xăng dầu liên tục giảm, người tiêu dùng được hưởng lợi như thế nào?

Giá điện giảm 2% từ tháng 11/2026

Từ ngày 1/11/2026, EVN giảm giá bán lẻ điện 2% đối với tất cả các nhóm khách hàng sử dụng điện. Giá điện bán lẻ bình quân mới là 2.159,9 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Việc giá bán lẻ điện bình quân giảm 2% được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần hạ nhiệt giá hàng hóa trên thị trường. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là khoản tiết kiệm từ giá điện sẽ được chuyển hóa như thế nào và người tiêu dùng được hưởng lợi đến đâu?

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, việc điều chỉnh lần này thể hiện sự chung tay của EVN trong thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp.

Đáng chú ý, theo đánh giá của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, việc giảm giá bán lẻ điện 2% kể từ tháng 11/2026 sẽ làm giảm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 0,08 điểm phần trăm.

Từ tháng 11/2026 giá điện sẽ giảm 2%.

Cùng với giảm giá điện, theo lãnh đạo EVN, các chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiếp tục được thực hiện. Cụ thể, theo Quyết định số 14/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện hằng tháng tương đương lượng điện sử dụng 30 kWh/hộ, tính theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.

Đối với hộ chính sách xã hội có lượng điện sử dụng dưới 50 kWh/tháng, mức hỗ trợ hằng tháng cũng tương đương tiền điện của 30 kWh, tính theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.

Theo phân tích của các chuyên gia, chủ trương giảm giá điện 2% của Chính phủ có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh hiện nay, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân. Giảm giá điện 2% có thể vừa trực tiếp và gián tiếp làm CPI (chỉ số giá tiêu dùng) giảm, góp phần tích cực vào kiểm soát lạm phát.

Đối với doanh nghiệp, giá điện giảm tạo điều kiện tiết giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành và nâng cao sức cạnh tranh. Giá thành sản xuất thép có thể giảm khoảng 0,12%, xi măng giảm khoảng 0,3%, dệt may giảm khoảng 0,23%.

Với người tiêu dùng, tác động này góp phần giảm gánh nặng chi tiêu, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng theo mục tiêu Chính phủ đề ra.

Giá xăng dầu liên tiếp giảm mạnh, xuống dưới 20.000 đồng/lít.

Sau những đợt biến động mạnh, giá xăng dầu trong nước liên tiếp giảm, mang lại tín hiệu tích cực cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. Đáng chú ý, từ ngày 12/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 12/11/2026. Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 19.399 đồng/lít (giảm 1.499 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 446 đồng/lít;

- Xăng E10RON95-III: không cao hơn 19.845 đồng/lít (giảm 1.311 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 26.822 đồng/lít (giảm 1.874 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 19.742 đồng/kg (giảm 2.263 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh giảm trong thời gian gần đây.

Như vậy, chỉ sau ba kỳ điều hành đầu tháng 11, giá xăng E10 RON95-III và xăng E5 RON92 giảm còn hơn 19.000 đồng/lít. Diễn biến này góp phần giảm bớt khoản chi thường xuyên cho những người sử dụng phương tiện cá nhân, đặc biệt là người lao động phải di chuyển mỗi ngày và các doanh nghiệp vận tải.

Trước đó, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký Nghị quyết 45/2026 ngày 31/10, quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại là 0%. Chính sách có hiệu lực từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/3/2027.

Chính phủ cũng quy định có thể rút ngắn hoặc kéo dài thời gian áp dụng chính sách để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng dầu. Khi cần điều chỉnh, Bộ Công Thương đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Việc Chính phủ đưa thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027 đang tạo thêm dư địa giảm giá nhiên liệu trong nước. Cùng với những đợt điều chỉnh giảm liên tiếp, chính sách này bước đầu mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn sản xuất, kinh doanh tăng tốc vào những tháng cuối năm.

Việc giảm giá xăng cũng mang lại ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh nhiên liệu là đầu vào quan trọng của nhiều ngành kinh tế. Từ vận tải hành khách, vận chuyển hàng hóa, sản xuất công nghiệp đến thương mại, dịch vụ, chi phí nhiên liệu đều ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến giá thành sản phẩm và dịch vụ. Vì vậy, khi giá xăng giảm, doanh nghiệp có thêm dư địa tiết giảm chi phí, cải thiện hiệu quả hoạt động và duy trì sức cạnh tranh.

Không chỉ dừng lại ở việc giảm chi phí trực tiếp, theo các chuyên gia, chính sách đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% còn có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Bởi lẽ, giá nhiên liệu có mối liên hệ chặt chẽ với mặt bằng giá cả hàng hóa, dịch vụ. Khi chi phí vận chuyển, phân phối và sản xuất tăng, áp lực tăng giá thường lan tỏa đến nhiều lĩnh vực, cuối cùng tác động đến sức mua và đời sống người dân.