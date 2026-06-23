Trái cây dưới 20.000 đồng/kg tràn ngập thị trường TPHCM

Trưa 21/6, dạo quanh các chợ Bình Tiên, Bà Chiểu, Phú Lâm, Bình Tây… hay nhiều tuyến đường đông dân cư tại TPHCM, không khó để bắt gặp những sạp trái cây chất cao. Chôm chôm đỏ rực, xoài vàng ươm, bơ xanh mướt, mít, nhãn, mận... phủ kín các quầy hàng và giá chỉ từ 10.000 - 15.000 đồng/kg. Nhiều tiểu thương liên tục mời khách ăn thử, giảm giá trực tiếp hoặc mua nhiều tặng thêm để hút người mua.

Trái cây đổ đống vỉa hè, giá chỉ 10.000 đồng/kg

Chôm chôm có giá rẻ không tưởng, so với năm ngoái đã giảm hơn 50%

​"Ra khỏi nhà vài bước là gặp điểm bán trái cây. Loại nào cũng tươi ngon mà giá quá rẻ. Có những loại trước đây mua vài ký đã phải cân nhắc, giờ mua cả túi lớn vẫn không đáng bao nhiêu tiền", chị Lam (ngụ phường An Lạc) chia sẻ.

Sầu riêng chỉ có giá từ 35.000 - 40.000 đồng/kg bán đầy từ chợ đến vỉa hè ở TPHCM

Đáng chú ý, nhiều loại vốn được xem là hàng cao cấp, “trái cây vua” cũng đang giảm giá mạnh. Như măng cụt, sầu riêng là những mặt hàng từng neo ở mức 80.000 - 100.000 đồng/kg, nay chỉ còn khoảng một nửa. Thậm chí tại một số điểm bán lẻ, sầu riêng được treo bảng giá chỉ 35.000 đồng/kg kèm cam kết bao ăn, đổi trả nếu không đạt chất lượng.

Theo các tiểu thương, nguyên nhân khiến giá trái cây đồng loạt giảm do nhiều địa phương cùng bước vào cao điểm thu hoạch. Từ miền Tây Nam Bộ đến Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, lượng hàng đổ về thị trường TPHCM tăng mạnh trong khi sức tiêu thụ chưa có nhiều đột biến.

Măng cụt loại to bán lẻ chỉ có 40.000 đồng/kg, mít tố nữ 15.000 đồng/kg. Trái cây tuy giá rẻ nhưng sức mua chậm, người bán nhiều hơn người mua

Anh Thắng (bán trái cây lưu động tại phường Bình Phú) cho biết, chưa năm nào thị trường chứng kiến cảnh nhiều loại trái cây giảm giá đồng loạt như năm nay. “Trái cây về liên tục, ngày nào cũng có hàng mới. Nếu bán chậm là dễ tồn, dễ hư nên ai cũng tranh thủ xả hàng. Có loại buổi sáng bán 20.000 đồng/kg nhưng đến chiều phải hạ thêm vài nghìn đồng để bán hết”, anh Thắng nói.

Theo giới kinh doanh, thời điểm hiện nay là cơ hội để người tiêu dùng mua trái cây với giá mềm, trong khi chất lượng vẫn đảm bảo vì đang đúng mùa vụ. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, giá bán giảm sâu khiến lợi nhuận của nhiều nhà vườn và thương lái bị bào mòn đáng kể.

Bơ 034 đồng giá chỉ 15.000 đồng/kg

Ổi tươi rói buổi sáng giá chỉ có 15.000 đồng, nhưng đến chiều lại tiếp tục giảm giá

Xoài tại chợ Bàn Cờ giá cũng 15.000 đồng/kg

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