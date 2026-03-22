Tiểu thương chợ đầu mối 'đứng ngồi không yên' vì cước phí phi mã

Câu chuyện mà các tiểu thương bàn tán nhiều nhất ở chợ đầu mối Hòa Cường (TP. Đà Nẵng) những ngày qua là cước vận chuyển hàng hóa leo thang liên tục.

Anh Nguyễn Hồ Anh Quân - tiểu thương chợ Hòa Cường - cho biết: "Chỉ trong 1 tháng cước đã tăng tới 75%, trong khi hàng bán ra chỉ dám nhích nhẹ từng ngàn một, nếu tăng mạnh quá thì khách bỏ đi hết", anh nói.

Cước vận chuyển tăng trên mỗi thùng hàng khiến tiểu thương lo lắng.

Anh Quân nói thêm, mỗi ngày quầy của anh nhập về khoảng 2 tấn hàng, với đà tăng cước phí này, tiểu thương thật sự buôn bán rất khó khăn.

Theo các tiểu thương trong chợ, tùy loại trái cây và khu vực vận chuyển, giá cước mỗi thùng khác nhau nhưng trong vòng gần một tháng qua tất cả đều tăng hết. Một số loại trái cây đóng thùng 10kg, như xoài, bình thường phí cước chỉ 20.000 đồng/thùng, giờ đã 25.000 đồng/thùng.

Tại khu vực bốc hàng phía ngoài chợ, tiểu thương liên tục đón những chuyến xe bốc hàng từ miền Tây, Tây Nguyên về. Tiểu thương hàng dưa hấu kể trước đây mỗi tấn dưa từ Gia Lai xuống có cước 900.000 đồng.

Chỉ trong vòng vài tuần, cước mỗi tấn dưa đã nhảy lên 1,2 triệu đồng. "Nhà xe báo dự kiến sẽ tăng cước lên 1,3 triệu đồng/tấn. Không biết bao giờ giá xăng mới ổn định lại, hoặc tăng thì cũng tăng ít ít, vừa phải thôi để tiểu thương yên tâm buôn bán, điều chỉnh giá hợp lý với ban hàng", chủ một ki-ốt trái cây trăn trở.

Cước vận chuyển đã được các nhà xe rục rịch thông báo tăng lên.

Các tiểu thương chia sẻ thêm, số lượng hàng hóa nhập về của từng quầy mỗi ngày rất lớn, nhất là các quầy trái cây, từ vài tấn trở lên. Do vậy mỗi lần tăng cước vận chuyển là một lần họ phải chi thêm số tiền rất lớn cho chi phí đầu vào. Tuy nhiên, việc tăng giá mặt hàng tỷ lệ thuận với xăng dầu không phải chuyện dễ dàng, không ai dám tăng liên tục vì phải giữ chân bạn hàng. Trong khi đó, chi phí mọi thứ cứ "bám càng" tăng theo, nhất là tiền thuê nhân công.

Các tài xế và chủ xe chở hàng về chợ đầu mối cũng thở dài vì nhiên liệu đắt, buộc họ phải tăng giá cước. Nhiều người đùa rằng giờ chạy xe bật điều hòa, dừng nghỉ đều phải tính toán từng chút.

"Làm ăn bao năm nay rồi, chúng tôi cũng không muốn cứ vài ba hôm là báo với tiểu thương tăng phí vận chuyển một lần. Nhưng không tăng thì biết lấy gì mà bù lại tiền nhiên liệu!", anh M.T. (quê Gia Lai) bày tỏ.

Mỗi ngày, chợ đầu mối Hòa Cường nhập về hàng trăm tấn hàng từ khắp các vùng miền.

Chợ đầu mối Hòa Cường là chợ nông sản lớn nhất miền Trung, với hơn 500 quầy hàng. Mỗi ngày chợ nhập hàng trăm tấn rau củ quả từ khắp các miền về để phân phối cho các chợ trên địa bàn và một số địa phương lân cận.