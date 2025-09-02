Tiếc 18.000đ phí dừng xe, cô gái dùng vai đỡ rào chắn nặng 70 kg

Cô gái tay không đỡ rào chắn, ai thấy cũng sốc

Nữ giới liệu có phải là “phái yếu” hay không? Mới đây, một cô gái tại Trung Quốc đã giúp nhiều người tìm ra câu trả lời khi dùng vai đỡ một rào chắn giao thông nặng tới 70kg.

Được biết, sự việc xảy ra tại khu Languang Tianjiaocheng, Côn Minh, Trung Quốc. Sau khi một chiếc SUV màu đỏ vượt qua rào chắn, một người phụ nữ đã vội vàng tiến lên chặn rào chắn, dùng vai đỡ rào chắn nặng 70kg để cho một chiếc xe màu trắng phía sau đi qua. Người phụ nữ sau đó đã lên xe và rời đi.

Phía quản lý tòa nhà ở khu vực này đã rất sốc khi xem lại đoạn video được ghi từ camera giám sát. Họ cũng ngay lập tức cử người đến kiểm tra và sửa chữa cổng. Sau đó, họ đã kiểm tra biển số xe và phát hiện phí đỗ xe cho chiếc xe màu trắng chỉ có 5 NDT, tương đương gần 18.000đ.

Đại diện quản lý tòa nhà cho biết chiếc rào chắn khá nặng. Khối chính nặng 100kg. Khi rào chắn đổ xuống, trọng lượng cộng với quán tính có thể gây sức nặng gần 70kg. Vì vậy, điều họ lo lắng nhất không phải là thất thoát về tiền bạc mà là những rủi ro về an toàn đang bị bỏ qua ở hành vi này.

Phía luật sư cho biết, hành vi của người phụ nữ có thể bị coi là phá hoại tài sản công cộng. Công ty quản lý tòa nhà có quyền thu hồi phí bảo trì cổng và phí đỗ xe từ người phụ nữ.

Vụ việc này cũng gây xôn xao khắp mạng xã hội xứ Trung. Có cư dân mạng còn đùa rằng, hóa ra chỉ 5 NDT cũng có thể kích hoạt tiềm năng cực hạn của con người.