Thu hồi kem chống nắng giả

Sự kiện: Thông tin thị trường
Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành và thu hồi kem chống nắng LYZEEN Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++, do xác định là hàng giả.

Sản phẩm này do Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu quốc tế C&B ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, nay là xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ, đưa ra thị trường và Công ty SINDO P&G CO., Ltd ở Incheon, Republic of Korea sản xuất. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy chỉ số SPF thực tế của sản phẩm thấp hơn 70% so với công bố. Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ kết luận đây là hàng giả.

Hôm 13/11, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành thông báo đến cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm để ngừng bán và trả lại sản phẩm cho nhà cung ứng. Công ty C&B thu hồi và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 30/11.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty C&B trong 6 tháng.

Các chuyên gia y tế cảnh báo mỹ phẩm giả có thể chứa thành phần không an toàn, gây kích ứng, dị ứng, tổn thương da lâu dài, thậm chí nhiễm độc do hấp thụ chất độc hại qua da.

Thời gian qua, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm giả hoặc kém chất lượng. Gần đây nhất, ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng của doanh nhân Đoàn Di Băng, cùng hai người khác bị cáo buộc sản xuất hơn 1.600 sản phẩm kem chống nắng giả.

Bắt giữ số lượng lớn hàng giả, thực phẩm chức năng trị giá hàng tỷ đồng
Thời gian qua Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh) đã tiến hành bắt giữ số lượng lớn hàng giả, thực phẩm chức năng...

-13/11/2025 16:14 PM (GMT+7)
