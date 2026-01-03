Những loại lá "độc lạ" ở Việt Nam xuất khẩu thu về triệu USD

Theo Cục Xuất Nhập khẩu, Bộ Công Thương, năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng của ngành rau quả Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu đạt mức cao kỷ lục.

Lá tre trở thành sản phẩm xuất khẩu thu về triệu USD

Cục Xuất Nhập khẩu dẫn số liệu của Cục Hải quan cho biết tính từ đầu năm đến ngày 15-12-2025, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt hơn 8,16 tỉ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2024.

"Kết quả này khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong chuỗi cung ứng rau quả và trái cây nhiệt đới toàn cầu, với động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ mặt hàng sầu riêng và sự mở rộng xuất khẩu tới các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ và Malaysia" - Cục Xuất Nhập khẩu đánh giá.

Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường trọng điểm, chi phối xu hướng tăng trưởng của toàn ngành.

Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu trong 11 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hầu hết các loại trái cây và rau củ của Việt Nam tăng so với cùng kỳ năm 2024, ngoại trừ thanh long, mít và nhãn. Xuất khẩu nhiều mặt hàng (bao gồm trái cây tươi, đông lạnh và chế biến) ghi nhận mức tăng trưởng hai đến ba con số, cho thấy xu hướng mở rộng và đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm xuất khẩu.

Các mặt hàng tăng trưởng nổi bật gồm sầu riêng, dừa, xoài, hạt dẻ cười, chanh leo, hạnh nhân, dứa, vải, nhãn, ớt và chanh, phản ánh nỗ lực giảm phụ thuộc vào các mặt hàng truyền thống và khai thác tốt hơn các phân khúc có giá trị gia tăng cao.

Đáng chú ý, một số mặt hàng xuất khẩu đạt ấn tượng. Ước tính từ Cục Hải quan, 11 tháng đầu năm, xuất khẩu rau củ của Việt Nam đạt khoảng 381 triệu USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Nổi bật nhất là xuất khẩu ớt đạt 102 triệu USD, tăng 20,1%, chiếm 1,31% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của rau củ.

Không chỉ ớt, Việt Nam còn xuất khẩu các loại lá với kim ngạch xuất khẩu trong 11 tháng đạt 11,8 triệu USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước.

Bất ngờ kim ngạch xuất khẩu lá

Trong đó, lá sắn, lá nguyệt quế, lá tre chiếm tỉ trọng tới 13,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả. Cụ thể, 11 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu lá sắn đạt 3,5 triệu USD, tăng 7,4%; Xuất khẩu lá nguyệt quế đạt gần 1,4 triệu USD, tăng 9% và lá tre đạt 1,3 triệu USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, các sản phẩm nhóm lá là thị trường ngách, chủ yếu xuất khẩu sang Trung Đông, phục vụ các món ăn đặc sản ở đây như cà ri.

Các doanh nghiệp xuất khẩu cần có chứng nhận Halal, tiêu chuẩn các thị trường hồi giáo. Lá sắn và lá nguyệt quế thường xuất khẩu dạng sấy khô.

Ngoài ra, còn có một số loại lá như: Lá chuối, lá dong,… được xuất khẩu dạng tươi, đông lạnh để gói bánh, phục vụ cộng đồng người Việt ở các nước.