Tặng quà, giảm giá đến 80% dịp cuối năm: Cẩn thận “sập bẫy”, mất tiền oan bởi những chiêu lừa cũ rích

Dịp cuối năm, hàng loạt ngày hội giảm giá lớn diễn ra phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân như Ngày lễ Độc thân (Singles’Day) 11/11, Black Friday, Online Friday…

Thời điểm này, đi khắp các con phố hay trên các trang mạng, không khó để bắt gặp hàng loạt các siêu thị, cửa hàng, cửa hiệu và các thương hiệu lớn nhỏ đồng loạt tung ra những chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu.

Hàng loạt cửa hàng, cửa hiệu giảm giá dịp cuối năm nhằm tri ân khách hàng, kích cầu mua sắm, tăng doanh số hoặc đẩy hàng tồn.

Ngoài giảm giá lên tới 80% hàng loạt sản phẩm, nhiều cửa hàng còn đưa chính sách mua 1 tặng 1, mua 2 tính tiền 1 hay nhằm tri ân khách hàng, kích cầu mua sắm, đẩy hàng tồn, tăng doanh số.

Tuy nhiên, nếu người mua không tỉnh táo sẽ dễ dàng bị sa đà vào cơn lốc mua sắm, mua những món đồ không thực sự cần thiét, thậm chí là mua phải những sản phẩm kém chất lượng, hàng lỗi mốt, hết hạn sử dụng và sập bẫy những “chiêu lừa cũ rích” đã từng khiến nhiều người mất tiền oan.

Bên cạnh những cửa hàng, cửa hiệu giảm giá thật vẫn có nhiều cửa hàng giảm giá ảo làm mất niềm tin của người tiêu dùng.

“Treo đầu dê, bán thịt chó”

Vào dịp này, nhiều cửa hàng treo biển giảm giá 80% toàn bộ sản phẩm”, nhưng khi vào trong, người mua mới biết hàng khuyến mãi chỉ có rất ít. Những bộ quần áo bắt mắt trước cửa hiệu chỉ để gây ấn tượng, còn đa số các mặt hàng được khuyến mãi đều có mẫu mã cũ, trái mùa, thậm chí chất lượng kém.

Thời tiết chuyển mưa phùn và lạnh đúng vào dịp “siêu giảm giá 11/11”, thấy hàng loạt cửa hàng thời trang treo biển giảm giá tới 80%, chị Hồng (Hà Nội) liền rẽ vào mua.

Biển giá 6K toàn bộ hệ thống rất lớn kèm dòng chữ "mua 1 quần lót giá 6k với hóa đơn từ 666K" rất nhỏ khiến nhiều người "tưởng bở" tại một cửa hàng thời trang.

“Bên ngoài họ treo biển giám giá tới 80% hàng ngàn sản phẩm nhưng bước vào trong chỉ có 1 kệ treo khoảng vài chục sản phẩm giảm giá từ 30-80%. Đa số là hàng lỗi mốt từ vài năm trước, size to, khó mà mặc được. Còn các sản phẩm khác chỉ giảm từ 5-20%, giá vẫn vài triệu đồng, giảm không đáng kể”, chị Hồng nói.

Không chọn được bộ quần áo nào ưng ý vì cửa hàng giảm giá hàng lỗi mốt, size “quá khổ”, chị Hồng đành ra về tay không.

Tương tự, thấy bên ngoài cửa hàng thời trang gần nhà treo biển quảng cáo “siêu giảm giá” đến 80% toàn bộ sản phẩm, quần áo chỉ còn từ 9K-19K-29K-99K một sản phẩm, chị Nga (Hà Nội) cũng dắt xe vào ngắm nghía.

Hàng 9K đến 99K đa số là sản phẩm lỗi, xấu và rách.

“Hàng từ 9K đến 99K thì ít lắm, thậm chí họ còn đổ thành đống nhìn như quần áo mặc rồi, cái thì tuột chỉ ở nách, cái thì rách, cái thì lại mất cúc, size to… Còn lại đa số là hàng từ vài trăm nghìn đồng/bộ. Giầy dép, túi xách cũng vậy, chỉ một vài sản phẩm cũ, lỗi, xấu, đa số không dùng dược mới giảm 80%”, chị Nga cho hay.

Theo chị Nga, nếu không để ý kỹ sẽ mua phải hàng kém chất lượng. Về nhà mới phát hiện ra thì quá muộn vì một số nơi quy định hàng giảm giá không được đổi trả.

Nhiều sản phẩm bị tuột chỉ, chất lượng kém.

Giảm giá ảo

Cuối tuần nằm lướt điện thoại, anh Huy (Hà Nội) cũng giật mình khi thấy trên hệ thống siêu thị điện máy lớn đăng tải giảm giá tới 70% hàng loạt sản phẩm như tivi, máy giặt, tủ lạnh… Mặc dù ngày cuối tuần mưa và lạnh, anh vẫn tranh thủ đèo vợ đến tận nơi để “ngắm nghía”.

“Tôi buồn cười, trên website họ quảng cáo giảm giá tới 70% nhưng đến nơi tìm mỏi mắt không thấy chiếc tivi hay máy giặt nào giảm 70%. Có thì chỉ giảm tầm 51% là nhiều nhưng cũng là sản phẩm cũ, sản xuất từ 2-3 năm trước hoặc là hàng trưng bày, đã sử dụng. So sánh giá với siêu thị điện máy khác thì còn đắt hơn 5 triệu đồng”, anh Huy cho hay.

Giảm giá "siêu sốc" nhưng một số sản phẩm giảm giá nhiều chủ yếu là hàng trưng bày, cũ, đã qua sử dụng.

Theo anh Huy, riêng với mặt hàng điện tử, người mua phải hết sức tỉnh táo vì nhiều cửa hàng thường niêm yết giá cũ là giá lúc mặt hàng mới ra thị trường, còn giá khuyến mãi là giá trị hiện tại của mặt hàng đó để dán mác giảm giá.

Thậm chí, nhiều cửa hàng đã tự nâng giá lên cao để rồi giảm giá. Tinh ý có thể nhận ra có những sản phẩm tại các cửa hàng, siêu thị điện máy dù đã giảm giá đến 70% vẫn đắt hơn so với giá tại các cửa hàng khác.

Những lưu ý quan trọng trước khi xuống tiền

Trước những hình thức khuyến mãi như mua một tặng một, người mua sắm hãy thận trọng. Bởi đa phần những sản phẩm tặng kèm thường có giá trị rất nhỏ, hàng cũ, hoặc không có nhu cầu dùng đến.

Thay vì đó, bạn nên ưu tiên cho những website bán hàng có dịch vụ đổi trả và hãy kiểm tra chính sách hoàn trả hàng trước khi thanh toán. Bởi ngày nay, khách hàng sẽ mua nhiều hơn tại các cửa hàng trực tuyến cho phép đổi trả hàng dễ dàng.

Nên liệt kê ra những món đồ nào cần mua và muốn mua trước khi mua sắm để tránh sa đà vào mua những đồ không cần thiết.

Trước khi xuống tiền, bạn nên nêu ra những món hàng nào là cần mua và muốn mua, tránh tâm lý ham giá rẻ, mua để dành sử dụng. Đôi khi những món đồ theo bạn là giá trị nhỏ nhưng lại không có nhu cầu xài đến, gây lãng phí.

Với việc đặt hàng online, bạn nên tìm hiểu các thông tin như như xuất xứ, nhãn hiệu, kích thước, chất liệu… trước khi đặt hàng để tránh tình trạng hàng quảng cáo khác với thực tế.

Nên lựa chọn những nơi bán hàng uy tín, có thương hiệu lớn để được bảo hành, đổi trả dễ dàng nếu không ưng ý sau khi mua.

Khi nhận hàng cần kiểm tra hàng thật kỹ xem có lỗi hay sai sót nào không để nhanh chóng thỏa thuận với chủ shop về việc đổi trả lại sản phẩm. Những thông tin trao đổi với người bán như nội dung chat, email, đơn đặt hàng, biên lai, hóa đơn… nên lưu lại đầy đủ, đề phòng có phát sinh vấn đề sau khi mua hàng.

Không kém phần quan trọng là địa điểm lựa chọn hàng sale. Hãy lựa chọn những cửa hàng lớn, uy tín lâu năm dù mức giảm giá của họ có thể thấp hơn so với các cửa hàng nhỏ. Ngoài ra, các siêu thị, trung tâm thương mại cũng là điểm đến tin cậy nếu bạn muốn chọn đồ tốt khi mùa sale đến.