Tạm giữ gần 16 tấn thực phẩm đông lạnh hết hạn sử dụng

Ngày 12/8, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết Đội Quản lý thị trường số 10 thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Công an xã Quang Minh tiến hành kiểm tra tại kho lạnh HPC Kiên Cường, địa chỉ: Lô 43B, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện lô hàng thực phẩm đông lạnh là xương lưng lợn do nước ngoài sản xuất, được chứa trong 786 thùng carton, tổng trọng lượng 15.720 kg.

Trên bao bì hàng hóa in chữ nước ngoài, có dán nhãn phụ bằng tiếng Việt, thể hiện hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày 16/02/2022. Như vậy, toàn bộ số hàng đã hết hạn sử dụng từ ngày 16/2/2024.

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng hoá vi phạm (ảnh: Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội).

Số hàng trên thuộc sở hữu của Công ty TNHH thực phẩm Quỳnh Hương, địa chỉ tại Cụm 9, xã Ngọc Hồi, Hà Nội (trước đây thuộc xã Duyên Thái, huyện Thường Tín).

Qua xác minh, kể từ khi hết hạn sử dụng, công ty đã bán ra thị trường 10 thùng (200 kg), số còn lại 786 thùng (15.720 kg) được lưu giữ tại kho lạnh HPC Kiên Cường.

Đội Quản lý thị trường số 10 đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng vi phạm và xác minh, làm rõ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.