Phát hiện hàng tấn chân gà và xúc xích không rõ nguồn gốc ở Lạng Sơn

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, ngày 24/10, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh này chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3, Đội Quản lý thị trường số 6, Phòng An toàn thực phẩm (Sở Y tế) và Công an xã Lộc Bình tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Tuấn Minh, tại thôn Bản Hoi, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Hình ảnh bên trong hộ kinh doanh Tuấn Minh. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thực phẩm là chân gà đã qua sơ chế, chế biến nhưng không có nhãn mác, thông tin nguồn gốc, xuất xứ. Cụ thể, tang vật gồm 100 thùng cát tông (mỗi thùng 20kg) và 75 bao tải dứa (mỗi bao 20kg), tổng trọng lượng khoảng 3,5 tấn. Chủ hộ kinh doanh là bà Nông Thúy Hằng (sinh năm 2004, trú tại khu Nhà Thờ, xã Lộc Bình) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

Trước đó, ngày 18/10, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Đội Quản lý thị trường số 6 và Tổ liên ngành 389 làm nhiệm vụ tại khu vực chợ Giếng Vuông (phường Kỳ Lừa, Lạng Sơn) đã phát hiện ô tô biển kiểm soát 12A-335.14 do Nguyễn Thị Chiêm (sinh năm 1989, trú tại khối 9, phường Đông Kinh) điều khiển, có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 500 túi xúc xích, tổng trọng lượng 350 kg, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Toàn bộ vụ việc đã được bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 6 tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.