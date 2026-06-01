Vườn mai nu “mặt khỉ” trăm tuổi và triết lý sống của dân chơi cây cảnh cổ thụ đất Tiền Giang nay là tỉnh Đồng Tháp

Mai nu “mặt khỉ” là cây gì mà dân chơi kiểng mê mẩn?

Một cây mai nu “mặt khỉ” với những u cục độc đáo. Ảnh: T.Đ

Mai nu là dòng mai đặc trưng của vùng Gò Công xưa, nổi bật với phần thân xuất hiện những “nu” sần sùi tự nhiên, còn gọi là “nu mặt khỉ”. Chính những u cục độc đáo này tạo nên vẻ cổ kính, già nua và giá trị nghệ thuật riêng cho cây. Người chơi kiểng cổ đánh giá mai nu càng nhiều nu, thân càng già, dáng càng độc thì càng quý hiếm.

Khác với mai vàng chơi Tết thông thường, mai nu chủ yếu được tạo tác thành kiểng cổ với các thế mang triết lý sống như “Tam cương ngũ thường”, “Lá rụng về cội”, “Siêu phong bán nguyệt”… Có cây phải mất hàng chục năm mới hoàn thiện một dáng thế.

Tại xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp, ông Trương Thành Tấn dành hơn 30 năm theo đuổi thú chơi mai nu cổ. Trong khu vườn của ông hiện có nhiều cặp mai nu tuổi đời hơn nửa thế kỷ cùng hàng ngàn cây nguyên liệu.

Vườn mai nu “mặt khỉ” mang triết lý sống và dấu ấn thời đại

Ông Trương Thành Tấn (xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp) trong vườn mai nu “mặt khỉ”. Ảnh: T.Đ

Điểm đặc biệt trong vườn kiểng của ông Tấn không chỉ nằm ở tuổi thọ hay giá trị cây cảnh, mà còn ở những tác phẩm gửi gắm thông điệp đạo đức và cách sống.

“Từ năm 2010, sau khi học tập chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh, ông bắt tay tạo nên nhiều bộ kiểng mang chủ đề giáo dục, răn mình và nhắc người”, ông Tấn cho biết.

Hiện trong vườn mai nu “mặt khỉ” của ông có cặp mai nu mang tên “Nữ lưu hào kiệt”, với ba tầng tượng trưng cho “ba đảm đang”, 4 cặp mai nu thể hiện phẩm chất “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Nhiều cặp kiểng khác được tạo theo các chủ đề như “Trung hiếu, cần kiệm, liêm chính”, “Miền Nam thành đồng Tổ quốc” hay câu nói nổi tiếng của Bác Hồ về công cuộc giữ nước…

Theo ông Tấn, mỗi ngày nhìn ngắm những bộ kiểng ấy cũng là cách tự nhắc mình sống tốt hơn. Chỉ riêng việc tạo hình ngôi sao vàng hay búa liềm trên cây đã mất từ 5-6 năm chăm sóc, uốn sửa.

Những gốc mai nu "mặt khỉ" của ông Trương Thành Tấn gửi gắm triết lý sống, đạo đức và nét đẹp văn hóa truyền đời của người miền Tây

Để hoàn thành một cặp mai nu cổ, nghệ nhân thường mất khoảng 20 năm. Giá bán của mỗi cặp thành phẩm dao động 150-200 triệu đồng. Hiện, nghề trồng mai nu đang phát triển mạnh ở vùng Gò Công Tây, trở thành nét văn hóa đặc sắc của miền Tây Nam bộ.