Chốt giá vàng hôm nay ngày 1/6 đồng loạt giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 1/6, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 1/6 giảm giá vàng miếng xuống mức 158,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn, trong phiên giao dịch đầu tuần.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 1/6, giá vàng trong nước ngày 1/6/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 1/6 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 1/6 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 1/6, giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 1/6, giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 1/6, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 155,5 –158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 155,3 – 158,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 155,5 – 158,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 1/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 1/6 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 40 USD/ounce, xuống mức 4.499 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.569 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều giảm giá, xuống dưới mốc 4.500 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang bước vào tuần giao dịch mới với nhiều tín hiệu trái chiều. Dù đa số chuyên gia Phố Wall nghiêng về khả năng tăng giá, một số ý kiến cho rằng kim loại quý vẫn đối mặt rủi ro điều chỉnh nếu không giữ được các vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng.

Một số chuyên gia cho rằng triển vọng kỹ thuật của vàng chưa xấu đi. Ông Marc Chandler - Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex - nhận định, giá vàng đã phục hồi sau khi có thời điểm bị bán xuống dưới đường trung bình động 200 ngày. Theo ông, việc giá nhanh chóng bật lại cho thấy lực mua vẫn xuất hiện tại các vùng giá thấp. Nếu giá vàng vượt vùng 4.585 USD/ounce, tín hiệu kỹ thuật có thể được cải thiện rõ hơn.

Tuy nhiên, rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu. Một số chuyên gia cảnh báo nếu giá vàng đánh mất vùng hỗ trợ quanh 4.400-4.500 USD/ounce, áp lực bán có thể tăng trở lại. Trong kịch bản này, giá vàng thế giới có thể lùi sâu hơn trước khi xác lập xu hướng mới.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.499 USD/ounce (tương đương khoảng 143,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 1/6 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 15,3 triệu đồng/lượng.

