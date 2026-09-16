Singapore thanh lý hàng xa xỉ sau đại án rửa tiền 2,4 tỷ USD

Trong căn phòng bêtông không cửa sổ tại một kho lưu trữ được canh gác nghiêm ngặt gần sân bay Changi, nhẫn Cartier, vòng cổ Bulgari, vòng tay Hermès "Kelly" cùng hàng dài túi xách Chanel, Louis Vuitton được xếp chật kín.

Số lượng tang vật lớn đến mức đơn vị tổ chức phải chia làm 15 đợt đấu giá kéo dài từ tháng 9 năm nay đến tháng 5 năm sau để tránh làm ảnh hưởng tới giá thị trường.

Phiên bản giới hạn Mini Lady Dior của Judy Chicago và Medium Lady Dior của Claire Tabouret đang được đấu giá. Ảnh: CNA

"Số lượng túi xách xa xỉ và trang sức ở đây rất lớn, tất cả đều có chất lượng tuyệt vời và đến từ những nhà chế tác hàng đầu. Đây là điều hiếm thấy", ông Christopher Lanigan-O'Keeffe, đồng sáng lập nhà đấu giá Hotlotz, chia sẻ. "Bạn có thể may mắn thấy một hoặc hai món như thế này, nhưng tất cả gộp lại cùng một lúc thì rất khác thường".

Chiến dịch phá án kéo dài hai năm với sự tham gia của hơn 400 cảnh sát đã thu hồi lượng tài sản vượt 3 tỷ đôla Singapore (2,4 tỷ USD). Ngoài tiền mặt, tiền điện tử và vàng thỏi, cơ quan chức năng còn tịch thu siêu xe, bất động sản, rượu quý, đồ điện tử và hàng trăm mô hình gấu Bearbrick đắt đỏ.

10 người mang quốc tịch Trung Quốc bị kết án tù từ 13 đến 17 tháng, sau đó bị trục xuất. Ngoài ra, 15 nghi phạm đang lẩn trốn ở nước ngoài cũng đồng ý giao nộp tài sản để được xóa bỏ lệnh truy nã quốc tế.

Dù một số vật phẩm vẫn mang dấu vết chủ cũ như chiếc nhẫn vàng 18K khắc tên Su Haijin, một trong số những người bị bắt, đa số tang vật còn rất mới và ở trạng thái gần như hoàn hảo.

Hai phiên đấu giá trực tuyến đầu tiên dự kiến thu về khoảng 3,1 triệu USD để nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước. Ông Lanigan-O'Keeffe nhận định nguồn gốc bất hợp pháp không ảnh hưởng nhiều đến sức hút của lô hàng.

"Mỗi người mua sẽ có quan điểm riêng. Với một số người, điều đó có thể quan trọng, nhưng với những người khác, đây là cơ hội hiếm hoi để sở hữu các món đồ khó tìm", ông nói.

Công tác chuẩn bị thanh lý đã được triển khai từ giữa năm 2025. Singapore giao cho Deloitte đảm nhận việc xử lý tài sản phi tiền mặt, phối hợp cùng 4 công ty bất động sản để đấu giá hơn 80 nhà đất, bao gồm căn penthouse trị giá hơn 20 triệu USD. Trong khi đó, Hotlotz chịu trách nhiệm thẩm định và bán đấu giá toàn bộ lô hàng hiệu.

Các mặt hàng nổi bật gồm chiếc nhẫn gắn viên kim cương vàng 15 carat ước tính đạt 237.000 USD, nhẫn Hermès, Graff, hay chiếc túi Louis Vuitton hợp tác với nghệ sĩ Yayoi Kusama đang được trả giá 31.000 USD. Những đợt đấu giá tiếp theo sẽ có đồng hồ xa xỉ và khoảng 250 chiếc túi Hermès.

Christopher Lanigan-O'Keeffe, đồng sáng lập kiêm giám đốc đấu giá của Hotlotz, tại phòng trưng bày vật phẩm ngày 10/9. Ảnh: CNA

Nhờ hình thức đấu giá trực tuyến với khởi điểm từ 95 USD cho các phụ kiện nhỏ, sự kiện không chỉ thu hút giới giàu mà còn mở ra cơ hội cho người sưu tập trên toàn thế giới.

"Những thứ đắt nhất không phải lúc nào cũng là những thứ thú vị nhất", Lanigan-O'Keeffe nhận xét.