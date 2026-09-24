Không thu vé tham quan, chủ đồi dẻ 600 gốc ở Lạng Sơn vẫn thu 3-4 triệu đồng/ngày bằng cách nào?

Biến đồi dẻ thành điểm du lịch sinh thái trải nghiệm

Vào tháng 8, tháng 9 hằng năm, Đồi hạt dẻ Thiên Đài ở phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn lại nhộn nhịp khi bước vào mùa hạt dẻ chín.

Những chùm dẻ trĩu quả bắt đầu chín, lớp vỏ bên trong chuyển màu nâu bóng. Đây cũng là thời điểm du khách trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn tìm đến vườn tham quan, trải nghiệm.

Anh Hoàng cho biết: “Năm 2015, gia đình tôi bắt đầu trồng hạt dẻ trên diện tích khoảng 1,5ha. Đến nay, vườn dẻ cho sản lượng ổn định, khoảng 3 tấn hạt mỗi năm.

Nhờ áp dụng kỹ thuật chăm sóc, cây phát triển tốt, tán rộng, tạo bóng mát cho các hoạt động tham quan, dã ngoại”.

Tháng 8-9 đến với Lạng Sơn du khách trải nghiệm hoạt động trải nghiệm thú vị tại vườn hạt dẻ. Ảnh: Hoàng Tính

Nhận thấy có thể kết hợp trồng hạt dẻ với du lịch nông nghiệp, từ năm 2023, anh Hoàng bàn với gia đình mở cửa vườn đón khách tham quan, trải nghiệm.

“Gia đình tôi không thu vé vào cửa và không tính phụ phí dịch vụ. Mục tiêu là tạo không gian cho du khách tham quan, thư giãn, đồng thời giới thiệu hạt dẻ Lương Văn Tri đến nhiều người hơn”, anh Hoàng chia sẻ.

Việc không thu vé vào cửa giúp vườn hạt dẻ Thiên Đài thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài tỉnh. Vào dịp cuối tuần, nghỉ lễ, có ngày gia đình anh Hoàng đón khoảng 300-500 lượt khách.

Du khách được trải nghiệm bóc hạt dẻ sau khi thu hoạch tại vườn ở trang trại trồng cây dẻ lấy hạt của gia đình anh Lăng Văn Hoàng, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Hoàng Tính

Anh Hoàng giới thiệu về vườn hạt dẻ của gia đình. Ảnh: Hoàng Tính

Khi tham gia trải nghiệm thu hái hạt dẻ, nhiều trẻ em thích thú khi được tự tay nhặt những quả dẻ chín rụng dưới gốc cây và tham gia các hoạt động ngoài trời tại vườn.

Nâng tầm giá trị nông sản nhờ chế biến sâu

Không dừng lại ở việc bán hạt dẻ tươi hay làm du lịch đơn thuần, gia đình anh Hoàng còn nhạy bén trong việc nâng cao chuỗi giá trị cho nông sản địa phương.

Hạt dẻ tươi tại vườn có giá khoảng 100.000 đồng/kg, còn hạt dẻ rang, luộc phục vụ tại chỗ có giá khoảng 130.000 đồng/kg, tùy thời điểm.

Từ năm 2024, gia đình anh Hoàng bắt đầu làm thêm xôi hạt dẻ, sữa hạt dẻ và quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội.

Du khách trải nghiệm hoạt động nấu xôi hạt dẻ. Ảnh: Hoàng Tính

Đến đầu vụ dẻ năm 2026, gia đình tiếp tục đầu tư máy tách vỏ, máy rang, máy xay hạt, lò nướng để chế biến sâu hơn. Từ đó, các sản phẩm như sữa hạt dẻ yến mạch, bánh Trung thu hạt dẻ trứng muối, bánh hạt dẻ phô mai được làm để phục vụ du khách và khách đặt mua.

Theo anh Hoàng, mỗi ngày gia đình làm và bán khoảng 30 chiếc bánh các loại. Doanh thu từ các sản phẩm chế biến từ hạt dẻ đạt khoảng 3-4 triệu đồng/ngày.

Chị Nguyễn Thị Hường, du khách đến từ Hà Nội, cho biết: “Hôm nay chúng tôi được tham quan vườn hạt dẻ Thiên Đài, trải nghiệm nấu xôi hạt dẻ và thưởng thức nhiều sản phẩm chế biến từ hạt dẻ. Tôi thấy rất thú vị và nhất định sẽ quay trở lại vào những năm tới”.

Anh Hoàng với các sản phẩm chế biến từ hạt dẻ. Ảnh: NVCC

Anh Hoàng cho biết, so với chỉ bán hạt dẻ tươi, việc đưa hạt dẻ vào chế biến giúp tăng giá trị sản phẩm. Hiện gia đình dành khoảng 30% tổng sản lượng hạt dẻ thu hoạch được để chế biến thành các món ăn phục vụ du khách tại chỗ và giao cho khách đặt trước.

Với những nỗ lực của mình anh Hoàng đã đạt giải nhất trong cuộc thi trang trí vườn dẻ đẹp phường Lương Văn Tri năm 2026. Ảnh: Hoàng Tính

Hạt dẻ là một trong những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của phường Lương Văn Tri. Từ vườn dẻ của gia đình, anh Lăng Văn Hoàng đã kết hợp sản xuất nông nghiệp với đón khách tham quan và chế biến sản phẩm.

Từ năm 2024, gia đình anh bắt đầu làm thêm xôi hạt dẻ, sữa hạt dẻ và quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội.

Đến đầu vụ dẻ năm 2026, gia đình tiếp tục đầu tư máy tách vỏ, máy rang, máy xay hạt và lò nướng. Các sản phẩm như sữa hạt dẻ yến mạch, bánh Trung thu hạt dẻ trứng muối, bánh hạt dẻ phô mai được làm để phục vụ du khách và khách đặt mua.

Theo anh Hoàng, mỗi ngày gia đình làm và bán khoảng 30 chiếc bánh các loại. Doanh thu từ các sản phẩm chế biến từ hạt dẻ đạt khoảng 3-4 triệu đồng/ngày.

Việc kết hợp bán hạt dẻ tươi, chế biến sản phẩm và đón khách tham quan giúp gia đình có thêm nguồn thu từ vườn dẻ, đồng thời giới thiệu các sản phẩm từ hạt dẻ Lương Văn Tri đến du khách.