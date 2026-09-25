Doanh nghiệp có quyền khởi kiện Sở Xây dựng nếu quá 15 ngày không trả lời hồ sơ

Sở Xây dựng có 15 ngày để trả lời hồ sơ bán nhà

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh vừa ký Quyết định 1649 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, Quyết định 1649 sửa đổi thủ tục “Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua”. Theo đó, trước khi ký hợp đồng bán hoặc cho thuê mua, chủ đầu tư phải gửi văn bản thông báo kèm một bộ hồ sơ đến Sở Xây dựng nơi có dự án.

Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có thời hạn không quá 15 ngày để kiểm tra điều kiện của nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án đưa vào kinh doanh và trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư.

Văn bản trả lời phải xác định nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua. Trường hợp không đủ điều kiện, cơ quan quản lý phải nêu rõ lý do.

Sở Xây dựng phải kiểm tra, trả lời hồ sơ nhà ở hình thành trong tương lai trong thời hạn không quá 15 ngày. Ảnh: Anh Văn

Đặc biệt, Quyết định nêu rõ, trong trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh không trả lời theo thời hạn, doanh nghiệp có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định pháp luật.

Về hồ sơ, chủ đầu tư phải cung cấp văn bản thông báo theo mẫu, danh sách thông tin nhà ở dự kiến đưa vào kinh doanh cùng các tài liệu chứng minh điều kiện pháp lý của dự án.

Các tài liệu gồm giấy tờ về quyền sử dụng đất; hồ sơ xây dựng, giấy phép xây dựng hoặc thông báo khởi công tùy trường hợp; biên bản nghiệm thu hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ dự án.

Đối với nhà chung cư hoặc tòa nhà hỗn hợp có nhà ở, hồ sơ phải có biên bản nghiệm thu hoàn thành thi công phần móng. Chủ đầu tư cũng phải kê khai thông tin cụ thể về từng sản phẩm dự kiến bán, cho thuê mua và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ.

Trường hợp nhà ở hình thành trong tương lai hoặc một phần, toàn bộ dự án đã được thế chấp, việc xác định nhà ở đã được giải chấp thực hiện theo Luật Nhà ở năm 2023.