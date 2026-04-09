Nuôi “nữ hoàng của các loài chim” chỉ nhặt lông, anh nông dân Đồng Tháp cũng kiếm bộn tiền

Nuôi công xanh lấy lông bán – Hướng đi mới giàu tiềm năng

Anh Trương Văn Phúc đang có trại nuôi công xanh lấy lông bán ở xã Tân Tây (Đồng Tháp) khá thành công. Ảnh: T.Đ

Trong những năm gần đây, mô hình nuôi công xanh lấy lông bán đang thu hút sự quan tâm của nhiều nông dân nhờ hiệu quả kinh tế cao và tính bền vững. Chim công – được mệnh danh là “nữ hoàng của các loài chim” – không chỉ có giá trị làm cảnh mà còn mang lại nguồn thu từ lông rất hấp dẫn.

Tại Đồng Tháp, anh Trương Văn Phúc đã thành công khi xây dựng trại nuôi công xanh rộng khoảng 2.000m2 với hàng trăm con. Thay vì nuôi gia cầm truyền thống, anh chọn hướng đi khác biệt: nuôi chim cảnh giá trị cao, ít cạnh tranh và dễ tiêu thụ.

Điểm đặc biệt của mô hình này là không cần bán thịt hay phụ thuộc hoàn toàn vào con giống. Người nuôi có thể khai thác lông công định kỳ mỗi năm, tạo nguồn thu ổn định lâu dài. Đây chính là ưu điểm khiến mô hình nuôi công xanh ngày càng được nhân rộng.

Không chỉ vậy, công xanh có khả năng thích nghi tốt với khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam, ít bệnh, dễ chăm sóc. Thức ăn chủ yếu là thóc, cám, rau xanh, chi phí thấp hơn nhiều so với các vật nuôi đặc sản khác.

Bí quyết nuôi công xanh lông đẹp, bán giá cao

Mỗi con công trống trưởng thành có thể cho khoảng 150–200 lông/năm. Ảnh: T.Đ

Để thành công với mô hình nuôi công xanh lấy lông bán, yếu tố quan trọng nhất là kỹ thuật chăm sóc giúp chim phát triển bộ lông đẹp.

Theo anh Phúc, trước hết, chuồng trại phải đảm bảo thoáng mát, sạch sẽ và có không gian cho chim vận động. Mỗi ô chuồng chỉ nên nuôi 1 cặp để tránh tranh giành. Nền chuồng nên rải cát mịn để giữ vệ sinh và giúp lông không bị bẩn khi chim di chuyển.

“Ngoài ra, cần bố trí cành cây để chim bay đậu tự nhiên, giúp bộ đuôi phát triển đều và không bị gãy. Việc vệ sinh chuồng trại hàng ngày cũng rất quan trọng nhằm hạn chế ẩm thấp – nguyên nhân khiến lông xấu, giảm giá trị”, anh Phúc chia sẻ.

Đồng thời, chế độ dinh dưỡng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng lông. Bên cạnh thức ăn chính, nên bổ sung thêm rau xanh và côn trùng để tăng độ bóng và độ dài của lông.

“Đặc biệt, người nuôi cần lưu ý không nhổ lông khi chưa đến kỳ thay lông. Lông công đẹp nhất là lông rụng tự nhiên, có màu sắc óng ánh và “mắt công” rõ nét – yếu tố quyết định giá bán”, anh Phúc lưu ý.

Theo nhiều người nuôi công xanh lấy lông bán, mỗi con công trống trưởng thành có thể cho khoảng 150–200 lông mỗi năm. Trong đó, khoảng 60–70% đạt chất lượng bán tốt. Giá lông dao động 20.000 – 50.000 đồng/cọng, thậm chí cao hơn với lông dài, đẹp.

Như vậy, một con công có thể mang lại 2 – 6 triệu đồng/năm chỉ riêng tiền lông. Đây là nguồn thu “thụ động” nhưng rất ổn định, đặc biệt khi nuôi số lượng lớn.

Hiệu quả kinh tế nuôi công xanh lấy lông bán và triển vọng thị trường

Thực tế cho thấy, mô hình nuôi công xanh lấy lông bán không chỉ mang lại thu nhập từ lông mà còn từ nhiều nguồn khác như bán con giống, bán chim cảnh.

Theo anh Phúc, giá chim công giống hiện nay dao động 4 – 7 triệu đồng/cặp, còn chim trưởng thành có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Thị trường tiêu thụ khá rộng, từ khu du lịch sinh thái, nhà vườn đến biệt thự, resort.

Ngoài ra, lông công được ưa chuộng trong lĩnh vực trang trí nội thất, phong thủy và thủ công mỹ nghệ. Nhu cầu ổn định giúp người nuôi dễ dàng tiêu thụ sản phẩm.

Mô hình nuôi công xanh lấy lông bán – hướng đi mới giàu tiềm năng. Ảnh: T.Đ

“Một ưu điểm lớn khác là mô hình này không gây áp lực về đầu ra như chăn nuôi thịt. Người nuôi có thể giữ đàn lâu dài, càng nuôi lâu lông càng đẹp, giá trị càng cao”, anh Phúc thổ lộ.