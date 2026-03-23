Giá xăng dầu tăng, công ty du lịch xoay sở đủ cách giữ giá tour

Ngày 23-3, giá dầu thô Brent tiếp tục duy trì trên mức cao 110 USD/thùng; giá xăng dầu trong nước các loại từ 27.000 - 35.000 đồng/lít.

Giá xăng dầu trong nước neo cao đang tác động tới chi phí đầu vào của các ngành có tỉ trọng cao sử dụng nhiên liệu này.

Ông Đỗ Văn Thức, Phó Tổng giám đốc Công ty Đất Việt Tour, cho biết những ngày này, công ty phải họp liên tục để làm việc với tài xế, điều hành xe nhằm bố trí lại lịch khởi hành của đội xe. Cụ thể, những xe cũ tiêu thụ nhiên liệu lớn hạn chế nhận lịch hoặc cho chạy tuyến đường gần đường bằng, tránh tuyến có đèo dốc như Đà Lạt, Tây Nguyên…

Công ty Đất Việt Tour có đội xe gần 100 chiếc, kinh doanh dịch vụ cho thuê chuyến, thuê tháng và chạy tour trọn gói. Trong tỉ lệ phần trăm cấu thành giá bán thì nguyên liệu chiếm tới 30-35%. Với việc giá dầu tăng từ 17.500đ/lít lên trên 33.000 đồng/lít (tăng gần 100% so với cuối năm ngoái), Đất Việt Tour buộc phải tính toán giải pháp ứng phó. Bởi theo lãnh đạo công ty này, giá thuê xe hiện tại, nhất là hợp đồng thuê xe đã ký với khách không thể dễ dàng tăng giá ngay.

"Tài xế cũng được yêu cầu chạy ở mức tiết kiệm, không quá 80-90km/giờ để giảm chi phí dầu. Công ty khoán dầu theo km cho tài xế biết định mức chạy hợp lý, tiết kiệm. Công ty cũng thông báo, làm việc với khách hàng đã ký hợp đồng từ trước để cùng chia sẻ phát sinh khi chi phí nhiên liệu tăng quá cao, dựa trên phát sinh thực tế có hóa đơn chứng từ đầy đủ" – ông Thức nói.

Về nguồn cung dầu, lãnh đạo Đất Việt Tour cho hay đang tính phương án dự phòng xa hơn sau này giá dầu ổn định sẽ mua trước số lượng dự phòng nhất định với đơn vị cung cấp để tránh ảnh hưởng quá lớn.

Còn theo ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Giám đốc Công ty Golden Smile Travel, nhu cầu của khách đi du lịch, nhất là dịp 30-4 sắp tới không giảm mà tăng lên, nhất là đi theo đoàn do nghỉ dài ngày. Với tour trong nước đã ký hợp đồng, công ty đang bị lỗ.

"Công ty vừa có đoàn khách đi tour Bến Tre, đoàn đi 13 xe ô tô mà bị lỗ mỗi xe vài triệu đồng tiền thuê xe do giá xăng dầu tăng. Giải pháp lúc này là doanh nghiệp phải chấp nhận cắt lợi nhuận, bù vô phần phát sinh với những đoàn đã chốt. Với những đoàn báo giá rồi sẽ làm theo cam kết, đoàn khách chưa chốt công ty sẽ thương lượng lại hoặc áp dụng giá mới. Đặc biệt, các tour đi nước ngoài, công ty đang phải bù lỗ rất lớn vì đã ký với đối tác nước ngoài và tour cũng bán từ nhiều tháng trước" – ông Phương lo lắng.

Với tour nước ngoài, các doanh nghiệp lữ hành cũng đang chịu áp lực rất lớn do chi phí, giá vé máy bay tăng cao. Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông, Công ty Du lịch Vietravel, cho biết công ty đang tăng cường làm việc với các hãng hàng không và đối tác vận chuyển để cập nhật phương án giá và lịch bay phù hợp. Đồng thời tối ưu lại cấu trúc sản phẩm, hành trình nhằm kiểm soát chi phí nhưng vẫn bảo đảm chất lượng dịch vụ.

"Vietravel cũng chủ động đa dạng hóa các tuyến điểm, tăng tỉ trọng các hành trình ngắn ngày hoặc sử dụng phương án di chuyển linh hoạt hơn, qua đó giúp du khách có thêm lựa chọn phù hợp với ngân sách" – bà Vân Khanh nói.