Ra biển bủa lưới bắt con vật không xương, dân Quảng Trị kiếm tiền triệu/ngày

Những ngày này, bờ biển thôn Hà Lợi Trung, xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập thuộc xã Trung Giang, huyện Gio Linh) tấp nập tàu thuyền cập bờ, mang theo sứa biển đầy khoang.

Năm nay, ngư dân Quảng Trị được mùa sứa biển, ai nấy đều phấn khởi vì có thu nhập cao mỗi ngày.

Ngư dân Phan Đình (trú thôn 9, xã Bến Hải) vui mừng khi 2 ngày đánh bắt 4,5 tấn sứa biển, bán được 9 triệu đồng. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ngư dân Phan Đình (SN 1968, trú thôn 9, xã Bến Hải) cho biết, trong 2 ngày 19/3 và 20/3, ông cùng bạn thuyền thu về 9 triệu đồng từ việc đánh bắt sứa biển.

Theo ông Đình, ngay từ sáng sớm, ông cùng 1 bạn thuyền ra khơi, cách bờ khoảng 1 hải lý (khoảng 1,8km). Sau khi bủa 600m lưới, ông Đình chờ đợi khoảng 1 giờ đồng hồ rồi bắt đầu kéo lưới lên.

Vừa kéo lưới, ông Đình vừa gỡ những con sứa trong suốt đưa lên thuyền cho đến khi đầy khoang.

Mỗi ngày 2 lần bủa lưới, ông Đình thu khoảng 2 tấn sứa và phải mất 3 chuyến ra vào mới đưa hết sứa vào bờ.

Sứa biển được ngư dân đưa vào bờ để bán cho cơ sở chế biến. Dù vất vả nhưng ngư dân Quảng Trị rất phấn khởi vì năm nay được mùa sứa biển, thu nhập cao mỗi ngày. Ảnh: Ngọc Vũ.

Phần lớn sứa biển được ông Đình bán cho cơ sở chế biến với giá 2.000 đồng/kg, phần nhỏ đem ra chợ bán lẻ có giá cao hơn.

“Hai hôm nay tôi đánh bắt được 4,5 tấn sứa, bán được 9 triệu đồng. Năm nay bà con ngư dân chúng tôi được mùa sứa biển, ai cũng phấn khởi, cười tươi” – ông Đình chia sẻ.

Không chỉ ông Đình, nhiều ngư dân ở xã Bến Hải và Cửa Việt đều trúng mùa sứa biển, mỗi thuyền 2 người, mang về 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng/ngày.

Sứa biển sau khi đưa vào bờ được bán cho cơ sở chế biến với giá 2.000 đồng/kg. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Lê Bang – chủ cơ sở chế biến sứa ăn liền ở xã Bến Hải, cho biết cơ sở đã thu mua, chế biến sứa ăn liền nhiều năm nay. Năm 2025, cơ sở của ông thu mua 1.000 tấn sứa biển.

Theo ông Bang, so với những năm trước, năm nay sản lượng sứa biển lớn nhất, được xem là mùa sứa lịch sử.

Trong khi những người phụ nữ đưa sứa biển xuống thuyền, những người đàn ông tranh thủ ăn cơm trước khi trở lại đánh bắt. Ảnh: Ngọc Vũ.

Mỗi ngày, cơ sở của ông Bang thu mua từ 40 tấn đến 50 tấn sứa cho ngư dân địa phương với giá 2.000 đồng/kg. Dự kiến năm nay ông Bang thu mua hơn 1.000 tấn sứa biển.

Sau khi đưa sứa biển vào bờ, ngư dân giúp nhau đưa tàu thuyền tiếp tục ra khơi đánh bắt. Ảnh: Ngọc Vũ.

Sứa biển sau khi thu mua được ông Bang chế biến thành sứa biển ăn liền, tiêu thụ khắp cả nước.

Cũng theo ông Bang, mùa đánh bắt sứa của ngư dân có thể kéo dài đến tháng 5. Nếu thời tiết thuận lợi, mỗi tháng ngư dân có thể ra khơi khoảng 20 ngày.

Lãnh đạo xã Bến Hải cho biết, năm nay ngư dân ven biển ở địa phương rất phấn khởi vì được mùa sứa, cá trích… mang lại thu nhập khá cao.

Sứa là loài động vật phù du không xương sống, thuộc ngành Thích ty bào (Cnidaria), sinh sống chủ yếu ở môi trường biển.Cơ thể sứa có cấu tạo dạng gelatin trong suốt, chứa hơn 95% là nước, không có não, tim hay máu. Chúng di chuyển bằng cách co bóp dù, trôi theo dòng hải lưu và sử dụng xúc tu có nọc độc để bắt mồi.Những món ngon từ sứa biển như nộm sứa, gỏi sửa, bún sứa nước lèo, sứa xào sả ớt…