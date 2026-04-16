Phạt tới 20 triệu đồng nếu lắp điện mặt trời không thông báo

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 133 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

Theo đó, nghị định quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thi hành các biện pháp xử phạt, khắc phục hậu quả.

Thời gian xử phạt vi phạm là 1 năm, với các hình thức xử phạt gồm cảnh cáo, phạt tiền, phạt bổ sung. Trong trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm nhiều lần thì áp dụng tình tiết tăng nặng hoặc phạt bổ sung như tịch thu tang vật.

Đáng chú ý là mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng đối với việc phát triển nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia tại cấp điện áp từ trung áp, nhưng không gửi thông báo theo quy định hoặc thực hiện lắp đặt nguồn điện khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện theo quy định; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung theo thông báo hoặc giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện; không điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký.

Ngoài ra, phạt 10 - 20 triệu đồng đối với trường hợp không phối hợp thực hiện theo quy định hoặc có hành vi cản trở hoạt động phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; không hướng dẫn công tác lắp đặt, đấu nối kỹ thuật điện hoặc không tổ chức phối hợp nghiệm thu nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo quy định.

Trường hợp không tháo gỡ nhà máy điện gió, điện mặt trời trong thời hạn quy định sẽ bị phạt tiền tối đa lên tới 100 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng với việc không thực hiện đầy đủ cam kết trong hoạt động khảo sát điện gió ngoài khơi, đầu tư xây dựng, vận hành các dự án này.

Các hành vi vi phạm các quy định về hoạt động phát điện, truyền tải điện bị phạt 20 - 120 triệu đồng. Các quy định về phân phối điện bị phạt 10 - 100 triệu đồng, còn với vi phạm các quy định về mua, bán buôn điện bị phạt 50 - 180 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm các quy định về bán lẻ điện bị phạt 10 - 30 triệu đồng. Bao gồm các hành vi như không ký hợp đồng mua bán điện sau bảy ngày làm việc mà không có lý do chính đáng kể từ khi mua điện sinh hoạt. Sử dụng thiết bị, phương tiện đo đếm điện không được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.

Phạt tiền 30 - 40 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng nghề nghiệp để sách nhiễu các tổ chức, cá nhân sử dụng điện nhằm mục đích vụ lợi.

Mức phạt tiền lên tới 60 triệu đồng nếu bán sai giá điện, giao kết hợp đồng mua bán điện khi bên mua điện không đảm bảo các điều kiện. Nhóm hành vi này cũng bị phạt tối đa lên tới 180 triệu đồng nếu có hành vi xuất, nhập khẩu điện mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Trong trường hợp trộm cắp điện, mức phạt tối đa lên tới 20 triệu đồng. Với những người cho thuê nhà thu tiền điện cao hơn quy định sẽ bị phạt tối đa 30 triệu đồng. Nếu vi phạm quy định liên quan tới bảo vệ công trình điện lực bị phạt 5 - 80 triệu đồng...

Ngoài ra, mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm trong lĩnh vực điện lực là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức.

Cụ thể, với vi phạm liên quan tới giấy phép hoạt động điện lực bị phạt 5 - 200 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do vi phạm, đó là số tiền thu được trong thời gian vi phạm hoặc tính toán bằng sản lượng điện phát...

Với các hành vi vi phạm liên quan tới phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới bị phạt 500.000 đồng đến 100 triệu đồng.

Trường hợp lắp đặt điện tự sản xuất, tự tiêu thụ là nguồn điện mặt trời mái nhà có đấu nối với hệ thống điện quốc gia ở cấp điện áp hạ áp, nếu không gửi thông báo hoặc không đầy đủ nội dung, sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tối đa 3 triệu đồng nếu tái phạm.