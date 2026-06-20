Không thể phân biệt bằng mắt thường, làm sao tránh mua phải chân gà bẩn

10.000 tấn chân gà nhập lậu chuẩn bị tuồn ra thị trường

Như VOV đã đưa tin, ngày 4/6, Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra và khám xét các kho hàng tại KCN Quang Minh, xã Quang Minh, TP Hà Nội và kho đông lạnh THL tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Tại kho đông lạnh An Việt 2 (thuộc Công ty TNHH An Việt Hà Nội), cơ quan công an phát hiện hơn 1.000 tấn chân gà, trong đó có 260 tấn chân gà đông lạnh hết hạn sử dụng, bị mốc trắng và bốc mùi có dấu hiệu đưa ra thị trường tiêu thụ. Tại kho đông lạnh THL, cơ quan công an phát hiện thu giữ hơn 1.030 tấn chân gà.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến 2026, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm ABF do Nguyễn Thị Tố Loan điều hành đã nhập khẩu 339 container chân gà (theo diện sản xuất, gia công rồi xuất khẩu) với tổng số hơn 1 triệu tấn, giá trị hàng hóa gần 350 tỷ đồng.

Nhưng sau khi nhập khẩu số chân gà trên, Loan không chuyển đổi mục đích sử dụng, không nộp thuế mà chỉ đạo Ngọc bán ra thị trường trong nước cho người tiêu dùng với số lượng trên 10.000 tấn.

Trong số chân gà nhập từ nước ngoài về Việt Nam, có số lượng lớn xuất xứ từ những nước có dịch bệnh gia cầm hoặc vì lý do an toàn thực phẩm khác nên không có trong danh sách đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam. Vì lợi nhuận, Loan đã bán số chân gà đó ra thị trường trong nước cho người tiêu dùng (nhà hàng, quán ăn...)

Thực chất, đây là những lô chân gà nhập khẩu nguyên liệu nhưng không được đưa vào dây chuyền sản xuất chế biến như cam kết. Nếu bị "tuồn" trở lại thị trường nội địa, chúng sẽ không trải qua quy trình kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm vi sinh vật, tồn dư kháng sinh hoặc các hóa chất bảo quản cấm sử dụng.

Chân gà đông lạnh nhập khẩu thô nếu không được bảo quản đúng điều kiện hoặc xử lý không đảm bảo, có thể chứa vi khuẩn salmonella, E.coli hoặc listeria – tác nhân gây tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm cấp tính.

Khó phân biệt chân gà sạch và chân gà nhập lậu bằng mắt thường

Trong bối cảnh thực phẩm bẩn, thực phẩm nhập lậu đang len lỏi vào các chợ đầu mối và hệ thống bán lẻ, vụ việc nêu trên là hồi chuông cảnh báo cho người tiêu dùng về sự thận trọng khi lựa chọn thực phẩm đông lạnh, đặc biệt là các loại thịt, chân gà, nội tạng có giá rẻ bất thường.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học - Công nghệ Thực phẩm cho biết, các loại thực phẩm đông lạnh không đảm bảo chất lượng hoặc đã hết hạn sử dụng nhưng vẫn lưu thông trên thị trường có thể gây ngộ độc cấp tính hoặc tích lũy độc chất trong cơ thể người sử dụng. Những hậu quả này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn đe dọa đến sức khỏe cộng đồng.

Điều đáng lo ngại là người tiêu dùng gần như không thể phân biệt chân gà sạch với chân gà nhập lậu bằng mắt thường. Nhiều sản phẩm có thể được đóng gói lại, cấp đông và bày bán với hình thức bắt mắt, giá thành rẻ.

Chân gà đông lạnh nhập khẩu thô nếu không được bảo quản đúng điều kiện hoặc xử lý không đảm bảo, có thể chứa vi khuẩn salmonella, E.coli hoặc listeria - tác nhân gây tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm cấp tính, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng với trẻ em, người già và người có hệ miễn dịch yếu.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, đáng lo ngại hơn là tình trạng chân gà nhập lậu, chân gà đông lạnh giá rẻ được bán tràn lan trên thị trường, không qua kiểm định. Nhiều lô hàng đã hết hạn sử dụng còn bị tẩy trắng bằng hóa chất độc hại như hàn the, hydrogen peroxide hay chất tẩy công nghiệp để tạo màu đẹp mắt và kéo dài thời gian bảo quản. Khi tiêu thụ loại thực phẩm này lâu dài, nguy cơ tích lũy độc tố trong cơ thể là rất cao, ảnh hưởng đến gan, thận, thần kinh và thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư.

Ngoài ra, chân gà chế biến sẵn còn có thể chứa nhiều chất phụ gia, hương liệu và lượng muối cao - yếu tố dễ dẫn đến cao huyết áp, bệnh tim mạch, đặc biệt nguy hiểm với người có bệnh nền như gout hoặc rối loạn mỡ máu. Ăn thường xuyên vào buổi tối hoặc kết hợp với bia rượu cũng làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì. Vì vậy, người tiêu dùng cần hết sức thận trọng khi chọn mua và sử dụng chân gà, tránh biến món ăn yêu thích thành hiểm họa cho sức khỏe.

Người dùng chỉ mua thực phẩm tại địa chỉ uy tín, có chứng nhận an toàn thực phẩm, nhãn mác rõ ràng. Không sử dụng sản phẩm đông lạnh trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là các sản phẩm rã đông sẵn, bán ngoài chợ truyền thống. Không ham rẻ, bởi giá rẻ bất thường có thể đi kèm với rủi ro rất lớn cho sức khỏe.

Chân gà là bộ phận tiếp xúc nhiều với môi trường bẩn, có khả năng nhiễm bệnh cao, đặc biệt là những bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Trường hợp chân gà không được bảo quản tốt sẽ mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong bối cảnh thị trường thực phẩm ngày càng phức tạp, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức khi lựa chọn thực phẩm.

Chỉ nên mua hàng tại các địa điểm uy tín, có giấy phép kinh doanh và chứng từ rõ ràng. Đồng thời, chủ động tố giác các cơ sở buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc để kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm.

Đối với các cơ sở kinh doanh, việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về kiểm dịch, bảo quản và nguồn gốc thực phẩm không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm đạo đức trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.