Mẹ chồng không cho tôi về nhà đẻ ăn Tết

Tôi 31 tuổi, kết hôn được 5 năm và sống chung với bố mẹ chồng từ ngày cưới. Ba năm trước, chồng tôi phát hiện bị bệnh tim. Anh vẫn sinh hoạt bình thường nhưng sức khỏe yếu, dễ mệt, cần uống thuốc đều và có người để ý khi trái gió trở trời.

Hai năm gần đây, tôi không về nhà đẻ ăn Tết. Năm đầu, chồng mệt phải nhập viện theo dõi, mẹ chồng khuyên tôi ở nhà. Năm thứ hai, chồng ổn định hơn nhưng mẹ nói vợ chồng ngày Tết phải ở với nhau, nhà đẻ tôi cách 300 km, lỡ có chuyện thì không kịp quay về, nên tôi ở lại.

Tết năm nay, tôi xin về ngoại từ mùng Hai, chỉ ba ngày. Tôi đã chuẩn bị thuê người chăm sóc chồng và bố mẹ, dặn kỹ thuốc men và để sẵn số bác sĩ. Tuy nhiên, mẹ chồng phản đối gay gắt. Bà tức giận khi tôi tự ý tìm người giúp việc. Bà nói nếu tôi giao phó chồng cho người ngoài chăm sóc thì "đừng quay lại đây nữa".

Tôi biết chồng không cần người kè kè bên cạnh. Tôi không bỏ mặc anh, chỉ muốn được về nhà đẻ sau hai năm liền vắng mặt. Chồng ủng hộ tôi về nhà đẻ nhưng lại không có tiếng nói bởi trong nhà mọi quyết định vẫn nằm trong tay bố mẹ anh.

Giờ tôi đứng giữa hai lựa chọn: ở lại thì áy náy với bố mẹ ruột, còn về sẽ làm bố mẹ chồng phật ý và khiến sự việc căng thẳng kéo dài. Xin độc giả cho tôi lời khuyên nên làm gì trong hoàn cảnh này?