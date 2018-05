Nuôi gà siêu trứng kiểu "ấm đông, mát hè" kiếm trăm triệu mỗi năm

Nhờ mạnh dạn đầu tư nuôi gà siêu trứng xuất xứ từ Hà Lan, đến nay vợ chồng chị Hà Thị Sinh ở xóm Nhâu, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) đã có doanh thu khủng mà nhiều người mơ ước.

Chị Sinh đổ thức ăn chăm sóc đàn gà siêu trứng của gia đình.

Theo lời chia sẻ của chị Sinh, trước khi chọn mô hình nuôi gà đẻ trứng, nguồn thu nhập chính của vợ chồng chị chủ yếu từ làm ruộng kết hợp bán hàng tạp hóa. Để cải thiện bữa ăn hằng ngày của gia đình, anh chị đã nuôi thêm vài chục con gà mái ta để lấy trứng.

Nhờ cần cù, chịu khó chăm sóc, cộng với chút kinh nghiệm về thú y của chị Sinh, đàn gà mái của gia đình anh chị đẻ trứng liên tục, có thời điểm ăn không kịp, còn phải mang ra chợ bán. Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ trứng gà của người dân trong xã khá lớn, trong khi đó nguồn trứng toàn chuyển từ thành phố về, vợ chồng chị Sinh đã quyết định gom góp vốn xây dựng chuồng trại nuôi giống gà siêu trứng Isa Brown với quy mô lớn.

Sau khi đi tìm hiểu cách chăn nuôi giống gà này tại một số trang trại ở tỉnh Hà Tây cũ, vợ chồng chị đã mạnh dạn đầu tư trên 200 triệu đồng để xây dựng chuồng trại chăn nuôi gà siêu trứng rộng trên 300m2. Chuồng trại được vợ chồng chị Sinh thiết kế khép kín, có hệ thống chiếu sáng và hệ thống cung cấp nước uống tự động...

Theo chị Sinh, ưu điểm của gà Isa Brown là đẻ sai, trứng lớn, sắc lông và chân màu vàng hợp với sở thích của người tiêu dùng Việt Nam...

Hiện, gia đình chị Sinh đang nuôi 1.200 con gà siêu trứng. Mỗi ngày, đàn gà đẻ khoảng 1.000 quả trứng. Với giá bán trung bình từ 1.700- 2.000 đồng/quả, sau khi trừ chi phí, mỗi năm, gia đình chị thu lãi trên 100 triệu đồng...Chia sẻ lý do chọn giống gà Isa Brown để nuôi, chị Sinh cho hay: Đây là giống gà siêu trứng, có nguồn gốc xuất xứ từ Hà Lan.

Để có được giống gà tốt, gia đình tôi thường nhập gà hậu bị của một đối tác thân quen, mỗi con có trọng lượng từ 1,2 đến 1,4kg với giá từ 110.000 đến 120.000 đồng/con, nuôi dưỡng khoảng 1 tuần là đã có thể đẻ trứng. Con trống trưởng thành nặng khoảng 3kg, con mái nặng khoảng 2kg.

"Ưu điểm của gà Isa Brown là đẻ sai, trứng lớn, sắc lông và chân màu vàng hợp với sở thích của người tiêu dùng Việt Nam. Do đó, trứng và gà bán được với giá cao. Đặc biệt, việc chăm sóc gà ít tốn công, chỉ cần cẩn thận theo dõi dịch bệnh để phòng chữa kịp thời", chị Sinh tiết lộ.

Theo chị Sinh, nuôi gà đẻ trứng vừa dễ lại vừa khó. Cái khó là phải có chế độ nuôi dưỡng sao cho gà giữ được thể trạng và đẻ nhiều. Muốn có được điều này thì người chăn nuôi cần phải chịu khó, cần cù và am hiểu kỹ thuật nuôi gà đẻ trứng.

Theo chị Sinh, nuôi gà siêu trứng Isa Brown , trứng và gà bán sẽ được với giá cao.

"Người nuôi gà phải theo dõi hằng ngày biểu hiện của đàn gà, cho ăn uống đầy đủ dưỡng chất. Ngoài ra, đàn gà phải được tiêm phòng dịch bệnh theo định kỳ hàng tháng. Xung quanh chuồng và trong chuồng phải được tiêu trùng, khử độc thường xuyên", chị Sinh chia sẻ.

Cũng theo chị Sinh, để đàn gà khỏe mạnh, chuồng trại nuôi gà phải luôn đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Đặc biệt, cứ sau 9 đến 12 tháng gà đẻ, gia đình chị lại đảo giống. Nhờ có sự cẩn thận, kỹ càng từ khâu chọn giống đến chăm sóc, nuôi dưỡng, trứng do gà của gia đình chị Sinh đẻ ra to, nhiều lòng đỏ. Do vậy, bà con trong xã, các cửa hàng, quán ăn đều rất tin dùng. Gà đẻ trứng đến đâu đều được bán hết đến đó...