Nuôi cá cảnh, trồng mai vàng theo kiểu có "1-0-2" của nông dân đô thị TPHCM mới (gồm Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương cũ)

Bí mật đằng sau các cây mai vàng "uống nước, ăn phân" theo mệnh lệnh từ xa

Tại xã Bình Lợi (TPHCM), anh Bùi Ngọc Đức là người tiên phong dốc vốn đầu tư công nghệ Internet vạn vật (IoT) trên diện tích 2ha mai vàng của mình.

Trước đó, anh đã trang bị hệ thống tưới nước và dinh dưỡng chủ động bằng năng lượng mặt trời.

Giờ đây, khi tích hợp đồng bộ với công nghệ IoT, quy trình chăm sóc cây mai đã được tự động hóa hoàn toàn.

anh Bùi Ngọc Đức - người tiên phong dốc vốn đầu tư công nghệ Internet vạn vật (IoT) trên diện tích 2ha mai vàng ở TP.HCM. Ảnh: T.Đ

Thông qua các thanh cảm biến cắm dưới đất, các dữ liệu về nhiệt độ, độ ẩm, độ pH, độ dẫn điện (EC) và nồng độ NPK được cập nhật theo thời gian thực.

Dữ liệu này truyền về ứng dụng di động Bot Agri IoT để phân tích, đưa ra khuyến cáo chính xác về lượng nước và phân bón cho từng giai đoạn phát triển.

Anh Đức chỉ cần một thao tác trên điện thoại là kích hoạt được hệ thống tưới và châm phân tự động đến từng gốc mai.

Sau 6 tháng thử nghiệm, mô hình mang lại hiệu quả mỹ mãn: tiết kiệm 70% chi phí điện năng, giảm 30% lượng nước và 30% phân bón, giúp cây sinh trưởng khỏe mạnh, nở hoa đều và đẹp hơn.

Chi phí đầu tư trung bình khoảng 100 triệu đồng/ha. Sự nhạy bén này cũng giúp anh trở thành nông dân đầu tiên tại TP.HCM xây dựng thành công sản phẩm OCOP từ mai vàng.

Nuôi loài cá cảnh "quý tộc" bằng công nghệ Blockchain, thu lời tăng 300%

Tại phường Tân An (Tây Ninh), anh Hồ Nhuận Đăng Sơn – một kỹ sư thủy sản – đã đưa nghề nuôi cá ông tiên lên tầm cao mới bằng công nghệ 4.0.

Đối với các dòng cá nhập khẩu có giá trị kinh tế cao nhưng khó sinh sản như ông tiên Albino trắng hay ông tiên koi Albino, anh Sơn đã áp dụng quy trình kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt.

Anh Hồ Nhuận Đăng Sơn – đã đưa nghề nuôi cá ông tiên lên tầm cao mới bằng công nghệ 4.0. Ảnh: T.Đ

Anh đưa công nghệ tạo khí nano vào hồ nuôi, giúp bọt khí lơ lửng lâu hơn, tăng nồng độ oxy để cá ăn nhiều, mau lớn và đẩy khí độc ra ngoài.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ Blockchain giúp anh xây dựng chuỗi cơ sở dữ liệu từ đầu vào đến đầu ra.

Hệ thống này quản lý thông tin từ cá mẹ đến cá giống thành phẩm, giúp tra cứu dữ liệu nguồn để chọn giống bố mẹ không đồng huyết, an toàn dịch bệnh và theo dõi cá ngay cả khi đã bán ra thị trường.

Cá ông tiên nuôi bằng công nghệ 4.0. Ảnh" T.Đ

Bằng chuyển đổi số và công nghệ cao, tỷ lệ cá đậu thai, nuôi con đều tăng lên, thời gian ương giống được rút ngắn đáng kể.

Anh còn tự nghiên cứu loại thức ăn riêng giúp hạ chi phí nuôi xuống còn một nửa.

Nhờ đó, lợi nhuận từ khâu sản xuất giống tăng tới 300% và khâu nuôi thương phẩm tăng 200%.

Trại nuôi cá cảnh rộng lớn cùng mạng lưới hơn 20 vệ tinh liên kết đã mang về cho anh nguồn thu tỷ đồng mỗi năm, giúp anh xứng đáng với danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương nhiều năm liền.